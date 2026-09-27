Visbys tunga match: Tappade segern i sista minuten

Det blev en svängig tillställning i Visby Ishall där hemmalaget tog ledningen två gånger om i den första perioden via Andreas Thelander och Hampus Engman. Brett Budgell höll dock Östersunds IK kvar i matchen med sitt 1–1-mål, och tidigt i den andra akten utjämnade Albert Sjöberg till 2–2 i powerplay.

Visby/Roma återtog ledningen sent i mittenaktens slutskede genom Jonathan Wikström. När klockan tickade mot full tid och Östersund låg under med 2–3 tog gästerna sin timeout och chansade med tom kasse. Draget lyckades – Maksim Semjonov satte den sena kvitteringen till 3–3 med endast 36 sekunder kvar att spela.

I förlängningen tog det sedan bara 28 sekunder innan Samuel Solem skickade in vinstmålet 4–3 för Östersund, assisterad av Daniel Öhrn och Olle Norberg.

Matchfakta

Visby/Roma HK – Östersunds IK 3–4 efter förlängning (2–1, 1–1, 0–1, 0–1)

Första perioden: 1–0 (07.13) Andreas Thelander (Giorgio Estephan, Juho Liuksiala) PP1 1–1 (13.19) Brett Budgell (Samuel Solem, Daniel Öhrn) 2–1 (18.35) Hampus Engman (Lucas Ramberg, Janne Peltonen)

Andra perioden: 2–2 (21.30) Albert Sjöberg (Daniel Öhrn, Olle Norberg) PP1 3–2 (39.30) Jonathan Wikström (Ryan Gagnier, Lucas Ramberg)

Tredje perioden: 3–3 (59.24) Maksim Semjonov (Daniel Öhrn, Erik Flood)

Förlängning: 3–4 (60.28) Samuel Solem (Daniel Öhrn, Olle Norberg)

Skott: 23–32 (7–7, 11–6, 5–18, 0–1)

Utvisningar: VIS: 3x2 min. ÖST: 3x2 min.

Publik: Visby Ishall