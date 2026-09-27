David Pastrnak är ny kapten för Boston Bruins.

Foto: Bob DeChiara-Imagn Images / USA Today Sports

David Pastrnak är ny kapten för Boston Bruins. Den tjeckiska superstjärnan har under de senaste säsongerna varit en av ligans allra bästa spelare. Han har också i fem raka säsonger agerat som assisterande kapten.

Under hans år i klubben har det varit några ikoniska spelare som har fått bära kaptensskapet. Inte minst Zdeno Chara, Patrice Bergeron och nu senast Brad Marchand. Sedan profilen blev trejdad har de däremot spelat en och en halv säsong utan en kapten.

Nu blir det alltså 30-åringen som tar över.

David Pastrnak tar över som kapten för Boston

Han har dessutom ett kontrakt som sträcker sig i ytterligare fem säsonger. Därmed blir det också en långsiktig lösning för klubben.

David Pastrnak har gjort fyra raka säsonger med över 100 poäng. Till nästa säsong kommer han nu att få ta ett ännu större ansvar i original six-klubben. Det var 2014 som de draftade honom som spelare nummer 25.