Under totalt tio säsonger har Jimmie Jansson Lorek representerat Västerås, varav några som kapten. Idag släpptes pressen från hela säsongen när kontraktet säkrades i Hockeyallsvenskan.

Västerås och Jimmie Jansson Lorek är klara för fortsatt spel i Hockeyallsvenskan. Foto: TV4 och Bildbyrån (montage).

Västerås IK vinner det allsvenska kvalet mot Troja/Ljungby med 4–1 i matcher. Detta blev under lördagen klart då Jimmie Jansson Lorek och hans lagkamrater säkrat 4–3 på hemmaisen i ABB Arena Nord.

Säsongen, som varit tung på många sätt för klubben med tidigare ambitioner om spel i SHL 2024, slutar därmed med en rejäl lättnad. Något som minst sagt syntes när 31-åringen försökte summera sina känslor kring moderklubbens slut på 2025/26.

– Det är många känslor på en och samma gång. Det är en otrolig lättnad, såklart. Jag är så förbannat stolt över det vi lyckats göra på slutet. Jag tycker vi hanterar det på ett väldigt bra sätt, och jag är väldigt glad över gruppen på det sättet vi kommit tillsammans här på slutet. Jag är lättad, glad och fan allt som finns däremellan, säger Jansson Lorek i TV4 vid slutsignal.

”Nästan så att jag blev blöt i ögonen”

Backen fortsätter om det extra speciella i att få rädda moderklubben.

– Jag ska inte överdriva för mycket, men det var nästan lite så att jag blev blöt i ögonen. Man fick se sin familj här på läktarna och se dem så glada också. Det är en fantastisk dag, så nu njuter vi, säger han.

Den tidigare lagkaptenen fortsäter sedan med att lova ett rejält firande på stan i Västerås.

– Röj, säger han om det hela och tillägger även:

– Jag tror det blir fart. Jag ska inte missa en jävla sekund.