Mikael Frycklund är kontraktslös inför nästa säsong.

Nu öppnar han upp ifall en återkomst till Västerås är aktuell.

– Jag har pratat lite med dem, säger 33-åringen till VLT.

Mikael Frycklund om framtiden

Foto: Avdo Bilkanovic / Bildbyrån

För tre år sedan lämnade Mikael Frycklund Västerås för att prova på spel utomlands. Nu har tre säsonger passerat i HC Pusteral och rykten om att 33-åringen är på väg hem till Västerås har börjat cirkulerat.

– Jag har pratat lite med dem, och det är ju ändå bra tycker jag. Vi har en dialog, sen vet jag att det är ganska struligt där med ekonomin och grejer. Det har ju varit några tuffa år för dem, säger Frycklund till VLT.

Men innan forwarden tar ett beslut om han fortsätter utomlands ska han till Schweiz och spela hockey-VM, inte med Tre Kronor, utan med Italien. Med dubbla pass öppnades möjligheten för Frycklund att kunna representera Italiens landslag redan under OS, en möjlighet han tog vara på. Nu gör han sig redo att dra på den blåa tröjan igen.

– Mina tankar, som jag sa innan, det är här och nu och att vi ska spela VM i Schweiz som är slut i slutet av maj. Sen vill jag bara se vad jag har för erbjudanden, eller vad jag kan göra nästa säsong. Så jag kommer nog se vad det finns för intresse och får se vad som är det bästa alternativet.

”Västerås är alltid intressant för mig”

Även fast han inte vill avslöja om han vänder hem till moderklubben eller inte så stänger han inte dörrarna för en återkomst.

– Sen är ju Västerås alltid intressant för mig. Det är inte så att jag tycker att det bara är skit, utan det är väl någonting som ändå är intressant, och sen vill jag se vad det finns för erbjudande därifrån också om det skulle dyka upp någonting, säger 33-åringen till VLT.

Senast Mikael Frycklund spelade i Västerås var säsongen 2022/2023, då gjorde han 22 poäng (3+19) på 32 matcher.

