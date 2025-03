Jätteformen: ”Han som stjäl matchen”

Tre matcher, tre segrar och totalt 95 räddningar.

Melker Thelin storspelade Björklöven till 2–1 och matchboll mot AIK under söndagen.

– Det är inget snack om saken. Det är han som stjäl den här matchen, säger TV4:s Johan Tornberg.

Melker Thelin. Foto: Bildbyrån och TV4.

Trots att Melker Thelin endast släppte in tre av 58 skott i kvartsfinalmötena i Umeå bytte Björklöven målvakt till match tre. Joona Voutilainen klev in och plötsligt var serien reducerad till 1–2 i och med 4–2-resultatet för AIK.



Under söndagen var JVM-målvakten tillbaka mellan stolparna – och höll nollan.



– Han är grym. Han har varit riktig duktig dessa matcher han har stått. Det är en fantastiskt målvakt. Han är driven, jobbar hårt varje dag. Det är väldigt kul. Han är väldigt duktigt, sade bortalagets Linus Cronholm till TV4 redan efter den första perioden då AIK kommit flygande ur startblocket med flera kontringar.



”Löven”-spelarna var varken nöjda med sin insats i första eller andra, men räddades flera gånger om av 19-årige Thelin.



– Lite bättre, men fortfarande slarvigt. Inte så mycket adress på passningarna, utan vi slänger iväg puckarna och hjälper inte varandra så jättebra, säger Jacob Olofsson till TV4 och fortsätter:

– Det är lite nerver kanske. Jag tycker att vi bjuder in dem ordentligt i första perioden. Vi spelar inte vårt spel där och de får mycket chanser.

Tre matcher – 95 räddningar: ”Otroligt stark insats”

Olofsson hade fått in 1–0 för Umeå-laget i den andra perioden, men AIK skapade fortsatt farliga lägen. Så var det även i tredje då stockholmarna pressade på framför hemmapubliken på Hovet. Till slut kom ett guldläge i powerplay, men de fortsatta problemen i spelformen såg till att Björklöven istället kunde sätta 2–0 i numerärt underläge.



Läget med knappa fem minuter kvar var bara ett av många exempel på Thelins betydelse i matchen. Björklöven hade då slarvat bort pucken i egen zon och gett AIK flera chanser att reducera.



– Där ser vi skottäckningen i första läget och även andraläget där Melker Thelin gör en jätteräddning, säger experten Johan Tornberg i TV4:s sändning.



Det dröjde fram till minut 58 innan AIK till slut fick hål på tonåringen via en retur och det som följde kan endast beskrivas som en kaosartad avslutning. Till slut var 3–1 i matcher och matchboll säkrat för ”Löven”.



Thelin fick därmed fira med bortafansen efter 95 räddningar över sina tre vinster i slutspelet.



– Jag säger bara det. En målvakt av den kalibern i den här matchen. 40 räddningar säger allting. Han får en bamsekram av Voutilainen. Han gör en otroligt stark insats, säger Tornberg