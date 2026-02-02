Melin kritisk mot AIK: ”Gillar inte när man sparkar tränare”

AIK har på måndagen sparkat Roger Melins efterträdare Fredrik Hallberg.

Det gillar inte den nu pensionerade tränarikonen.

– Det är dåligt av AIK och jag gillar inte när man sparkar tränare, säger han till Aftonbladet.

Samtidigt ger han ett besked kring hur aktuellt det är med comeback.

Roger Melins tankar om AIK:s beslut att sparka Fredrik Hallberg. Foto: Montage av foton från Bildbyrån

Söndagens storförlust mot Kalmar HC med 7–2 blev droppen. Fredrik Hallberg är inte längre AIK:s huvudtränare, efter att ha anslutit som Roger Melins ersättare i somras. På måndagen fick han sparken av klubben.

För Aftonbladet ger Roger Melin sin bild av beslutet.

– Jag visste inte att de gjort sig av med Fredrik. Det är dåligt av AIK och jag gillar inte när man sparkar tränare, säger han.

”Jag lever pensionärsliv nu”

Men AIK:s tränarjakt får denna gång gå längre än ett samtal till Roger Melin. För samtidigt berättar han för tidningen att det är uteslutet med en comeback i AIK:s bås.

Detta på grund av en skada.

– Först opererade jag mig för artros, sedan ramlade jag och slet sönder en ledkapsel. Så jag är inte så rörlig nu. Han knappt varit ute och promenerat på flera veckor. Jag lever pensionärsliv nu och har precis tagit en gubbvila, säger han.

Roger Melin räddade AIK:s säsong förra året och förde laget till en mirakulös finalplats, där rivalen Djurgården till slut knep SHL-platsen.

