Sista matchen på kontraktet: "Tankarna har funnits"

Martin Pärna kan spela sista matchen i Oskarshamnströjan ikväll.

Tidigare rapporterades det om att ett skadedrabbat IK Oskarshamn plockade in forwarden Martin Pärna på ett korttidskontrakt. Pärna fick inte förlängt med Vimmerby HC och var därför tillgänglig på marknaden med kort varsel.

Nu tar det där korttidskontraktet slut – efter fredagens match mot Mora IK. Framtiden är därmed oklar.

– Vi får se vad som händer, säger Pärna till

"Roligt att ha fått den här chansen"

Att Pärna var klubblös under sommaren och i början på säsongen gjorde att han behövde träna själv för att vara redo. Hans familj bor i Vimmerby och det var även där mycket av träningen gjordes. Att fortsätta var inte helt självklart och tankarna på att lägga av fanns där. Sedan hörde Oskarshamn av sig och det återstår att se hur fortsättningen kommer se ut.

– Det har varit fantastiskt kul. Bara roligt att ha fått den här chansen, säger Martin Pärna.

Poänglös i Oskarshamn

Hittills har Pärna spelat sex matcher med Oskarshamn och inte gjort något poäng. De tre senaste matcherna har Oskarshamn förlorat och hoppas på att kunna bryta trenden uppe i Mora under fredagkvällen.

– Vi har ändå varit med i varje match. Jag tycker att vi har spelat riktigt bra hockey där vi har fått lite slumpmässiga mål emot oss. Annars har vi gjort bra matcher.