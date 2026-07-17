Ikonen återvänder: "Enormt hjärta för Leksand"

35-årige Martin Karlsson är tillbaka i Leksand. Foto: Bildbyrån (montage).

"Nej, i den här branschen ska man inte stänga några dörrar överhuvudtaget."

Så lät det i mars när Martin Karlsson berättade för hockeysverige. se att det inte var helt omöjligt att det skulle bli en comeback i Leksands IF. Nu, fyra månader senare står det klart att klubbikonen ska göra en 15:e säsong i tröjan.

– Mig blir ni inte av med, säger Martin Karlsson i en video på sociala medier.

Kontraktet är skrivet över ett år och följer äventyret i Frankrike och Grenoble.

– Jag är otroligt inspirerad, motiverad och framförallt väldigt glad att få chansen att komma hem och vara med på LIFs resa kommande säsong. Längtar redan till att få åka in i fullsatt Tegera, säger han på klubbens sajt.

Spelade upp Leksand 2016 och 2019

Martin Karlsson, från Smedjebacken, gjorde sina första matcher i Leksandströjan redan 2006. Då som en del av klubbens U18-lag. Därifrån tog han sig upp i A-laget och Hockeyallsvenskan säsongen 2008/09. Samma serie han senare spelade upp Leksand från 2016 och 2019.

Karlsson lämnade Leksand 2025 och hamnade i Frankrike. Där stod han för 13 poäng på 42 matcher den gångna säsongen.

– I Martin vet vi precis vad vi får. Han har ett enormt hjärta för Leksands IF och står för ett ledarskap, en professionalism och en rutin som kommer att vara mycket värdefull för vår grupp. Martin är en obekväm spelare att möta som bidrar med hårt arbete, fysik och ett uppoffrande spel. Han kommer att vara en viktig del av vårt spel på isen. Minst lika betydelsefull kommer han att vara utanför isen, där hans sätt att vara kommer att betyda mycket för gruppen och den kultur vi vill bygga i laget, säger sportchef Jesper Ollas.

Karlsson: "Leksand har alltid rest sig"

Martin Karlsson har också tidigare berättat att han inte känner någon oro för att Leksand kommer att ta sig tillbaka till SHL.

– Det är såklart tufft, och det är många bra lag i Hockeysvenskan som vill upp också. Man får se lite grann vad det bär nu. Det är väl en del jobb man måste göra när kontrakts rivs och så vidare. Det blir ju många saker som blir annorlunda när man åker ner ett hack. Sen finns det alltid möjlighet att ta sig tillbaka såklart. Det har Leksand alltid gjort, rest sig på ett eller annat vis, så förhoppningsvis kan man använda all kraft som finns i och runt föreningen för att ta sig tillbaka så fort som möjligt, sa han till hockeysverige.se i mars.