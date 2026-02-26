Uppgifter: De kan bli MoDos nya tränarduo

MoDo Hockey ser ut att göra en stor förändring i ledarstaben till den kommande säsongen, oavsett om det blir spel i SHL eller HockeyAllsvenskan. Högt upp på önskelistan står Martin Filander för att ta över rollen som huvudtränare. Som assisterande tränare är Mikael Wikstrand ett intressant namn, det meddelar Expressen.

Filander och Wikstrand är intressanta namn för MoDo Hockey

Foto: Bildbyrån

I början av december var det minst sagt rörigt i MoDo Hockey. Efter en oönskad placering i tabellen gjorde föreningen om på tränarsidan. Huvudtränaren Mattias Karlin och assisterande tränaren Mikael Sundell tvingades gå. Istället tog Fredrik Andersson, som tidigare var assisterande tränare, över ansvaret som headcoach. För att fylla Sundells skor värvade klubben in Thomas Rhodin.

Varken Andersson eller den tidigare Färjestadstränaren Rhodin ser ut att få fortsatt förtroende i klubben. Enligt uppgifter till Expressen ska Martin Filander vara ett intressant namn att ta över som headcoach. MoDo är inte ensamma med den tanken då flera klubbar visat intresse för Filander.

Att ha en koppling till Färjestad verkar vara ett återkommande tema när det gäller den assisterande rollen. Nu ser det ut som att Mikael Wikstrand är aktuell för en tjänsten. Just nu håller Wikstrand till i Forshaga där han är huvudtränare.

2022 vann både Mikael Wikstrand och Thomas Rhodin SM-guld med Färjestad. Wikstrand gjorde det som spelare medan den sistnämnda gjorde det från båset som assisterande tränare.

