Märkliga utbrottet i tv: ”What the fuck are you doing, man?

Djurgården ledde ett rivalmöte i en semifinal på bortais mot Södertälje med fyra mål.

Då är allting guld och gröna skogar? Uppenbarligen inte.

Efter en märklig situation som ledde till utvisning visade Fredric Weigel stort missnöje mot lagkamraterna.

– What the fuck are you doing, man?, ropade han ut.

Djurgården gjorde processen kort med Södertälje när man reste till Södertälje för första semifinalen i serien nere i Scaniarinken.

Men även om det redan stod 4–0 i matchen, skulle en rätt märklig situation uppenbara sig med bara två minuter kvar att spela. Plötsligt – som från ingenstans, fick Djurgården en utvisning för ”abuse of officials”.

”Jag är väldigt besviken”

Ludvig Rensfeldt leddes av isen, men Linus Klasen skulle sitta av tvåan. I sekvensen efter, när Fredric Weigel zoomas in på Djurgårdens bänk, ser man hur den rutinerade spelaren står och är allt annat än imponerad av lagets agerande.

– What the fuck are you doing, man?, skriker han rakt ut i ett utbrott som fångas väl av TV4:s tv-bilder.

Frustrationen från Djurgården var nog enbart tillfällig. Men för Södertäljes del finns det desto mer att jobba på. Något tränare Magnus Bogren inte hymlade med i TV4 efter matchen.

– Jag är väldigt besviken. Det är fullsatt, 1–1 i matcher och så ser det ut så här. Det är inte okej.