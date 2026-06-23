Uppgifter: Lämnar Leksand – överens med konkurrent

Marcus Karlberg uppges välja spel i MoDo.

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Efter Leksands degradering till HockeyAllsvenskan har det varit osäkert vad som händer med Marcus Karlberg, som är född i Leksand och spelat många år i föreningen.

Nu verkar det däremot inte bli någon fortsättning för Karlberg efter 281 matcher för LIF. Inför nästa säsong har 26-åringen varit jagad av ett flertal klubbar där bland annat MoDo, AIK och Tappara visat ett tydligt intresse för att värva honom.

Nu har Marcus Karlberg gjort sitt val.

Enligt Expressen är forwarden överens med MoDo Hockey inför den kommande säsongen. Där väntas han kunna ta en större roll där han är en av spelarna som förväntas bidra med mål och poäng i offensiven.

Marcus Karlberg får pappa som tränare i MoDo

I MoDo Hockey kommer Marcus Karlberg då att få sin pappa, Mikael Karlberg, som tränare återigen. Efter att ha varit assisterande tränare i Färjestad under förra säsongen anställdes Mikael Karlberg som ny huvudtränare för MoDo från och med nästa säsong. Nu uppges alltså också Karlberg Jr. flytta till Örnsköldsvik.

Mikael Karlberg har tidigare varit tränare i Leksand under flera år och sonen Marcus Karlberg spelade också under sin pappa under flera år. Nu ska de återigen jobba tillsammans igen i MoDo.

Marcus Karlberg är fostrad i Leksand och var med när klubben gick upp till SHL 2019. Han sedan svårt att få istid efter avancemanget och blev utlånad till AIK och Vita Hästen i HockeyAllsvenskan samt Borlänge i Hockeyettan . 2021 lämnade Karlberg för spel i Borlänge permanent. Där gjorde han stor succé med hela 23 mål och 51 poäng på 46 matcher. Han värvades då tillbaka till Leksand där han spelat under fyra säsonger. Hans bästa säsong i SHL kom 2024/25 när Karlberg gjorde 13 mål och 24 poäng på 51 matcher. Den gångna säsongen gick det däremot tyngre med endast 4+2 på 44 matcher.

Under sin karriär har Marcus Karlberg spelat 209 SHL-matcher samt 80 matcher i HockeyAllsvenskan.