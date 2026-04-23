KLART: Här är Karlbergs kontrakt i MoDo

Det har varit en illa bevarad hemlighet under våren. Nu presenterar MoDo en ny huvudtränare i Mikael Karlberg – på ett treårs-kontrakt.

I början av april slog Värmlands Folkblad fast att Mikael Karlberg byter Färjestad till MoDo. Detta för att kliva in som ny huvudtränare, och ta vid det jobb Mattias Karlin och Fredrik Andersson gjort i båset.

Nu bekräftar Ö-viksklubben övergången – och presenterar ett kontrakt på tre år, till 2029.

– Min pappa är från Kramfors och mamma från Solberg. De träffades dock i Västerås, men jag har varit i Kramfors en del på somrar när jag var liten och även firat jul i Solberg en gång. Så det känns lite speciellt att hamna här nu, säger Karlberg själv och fortsätter om vilken prägel han vill sätta.

– Först och främst vill man titta på vad som funkat och vad MoDos styrkor varit, jag ska även kolla med grabbarna i laget vad som varit bra och mindre bra. Det finns en tanke om att spela med pucken närmare varandra och hjälpa varandra bättre på isen.

Var inofficiell huvudtränare i Leksand

Den nu 54-årige Karlberg har tidigare jobbat för Leksand under lång tid. Till 2024/25 lämnade han dock för Färjestad, och ett jobb som assisterande tränare. Tidigare hade han delat huvud-ansvaret i Leksand.

– Sista åren i Leksand var jag inte huvudtränare på papperet men var väl det inofficiellt. Challe Berglund var det utåt sett men jag hade till stor del huvudtränaruppdraget. Så jag slapp lite media som Challe tog, skrattar den nye MoDo-tränaren.

Övriga ledarstaben, runtom Karlberg är ännu inte satt.