Marcus och Mikael Karlberg kommer att få jobba tillsammans i MoDo.

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Nyligen kom uppgifterna att Marcus Karlberg lämnar Leksand och har gjort sitt val inför nästa säsong. Han har uppges vara på tapeten hos MoDo, AIK och Tappara men hans val föll till slut på MoDo. I går bekräftade Leksand också att Karlberg lämnar klubben.

Nu är det även klart att han flyttar till Örnsköldsvik. Han skriver på ett kontrakt med MoDo Hockey inför säsongen 2026/27.

– MoDo var det lag som verkligen visade tidigast att de ville ha mig. De var mest engagerade och det värdesätter jag högt. Sedan är MoDo ett lag för toppen och ett lag som hör hemma i SHL, och jag tycker att vi har väldigt goda chanser att se till att det blir så, säger Karlberg på klubbens hemsida .

I MoDo Hockey kommer Marcus Karlberg att få sin pappa, Mikael Karlberg, som tränare återigen. Mikael Karlberg har tidigare varit tränare i Leksand under en lång tid och sonen Marcus Karlberg spelade också under sin pappa under flera år. Nu ska de återigen jobba tillsammans igen i MoDo.

– Att han (Mikael) är tränare spelar mindre roll för mitt beslut än vad folk förmodligen tror. Men jag har haft honom som coach i SHL tidigare och har några bra säsonger bakom mig då han varit tränare. Jag vet att jag passar rätt bra in i det sätt han vill spela hockey – att jag funkar i den miljön, säger Marcus Karlberg.

Marcus Karlberg lämnar Leksand för spel i MoDo

Marcus Karlberg är fostrad i Leksand och var med när klubben gick upp till SHL 2019. Efter att ha spelat ha gjort succé med Borlänge i Hockeyettan värvades Karlberg tillbaka till Leksand 2022 där han spelat under fyra säsonger. Hans bästa säsong i SHL kom 2024/25 när Karlberg gjorde 13 mål och 24 poäng på 51 matcher. Den gångna säsongen gick det däremot tyngre med endast 4+2 på 44 matcher.

Under sin karriär har Marcus Karlberg spelat 209 SHL-matcher samt 80 matcher i HockeyAllsvenskan .

– Vi känner att vi ligger bra till och vi är väldigt glada över att Marcus valde att komma till oss. Det är en hårt arbetande forward som hunnit skaffa sig en hel del rutin vid det här laget. Han spelar med hög fart, är jobbig för motståndarna och har offensiva verktyg som vi kommer att ha nytta av, säger MoDos sportchef Henrik Gradin.