Moras segersvit tar slut mot AIK.

I förlusten klev även målvakten Marcus Hellgren Smed av i samband med AIK:s segermål.

Marcus Hellgren Smed utgick i samband med AIK:s 2-1-mål på Hovet. Foto: TV4/Skärmdump

Efter fyra raka vinster tog Moras segersvit slut borta mot AIK. ”Gnaget” vinner nämligen med 2-1 efter ett sent avgörande av lagkaptenen Oscar Nord.

I samband med Nords mål skadades dock Moras toppmålvakt Marcus Hellgren Smed så pass att han fick kliva av. I stället fick Tobias Johansen Breivold hoppa in och spela under matchens tre sista minuter, även om han inte stod i målet särskilt länge då Mora plockade ut målvakten för en extra anfallare i jakten på en kvittering.

Oscar Nord stod framför mål i powerplay och kunde skicka in 2-1-pucken efter passning av Ludwig Blomstrand. Precis efter att Nord skjutit in pucken kom Mora-centern Karl Smedberg och knuffade Nord i ryggen. Han faller därmed över Marcus Hellgren Smed i Mora-kassen som fick en smäll när Nord ramlade över honom till följd av knuffen. Hellgren Smed blev liggande på isen en stund innan han tog sig upp på benen och åkte av isen.

Oscar Nord svarar efter smällen på Marcus Hellgren Smed

Efter matchens slut gav Oscar Nord sin syn på situationen.

– Det är ju tråkigt att han behöver gå av och att han fick byta. Det är en svår situation för mig. Jag tar in pucken och tycker att jag håller mig ganska bra utanför. Sedan tar deras kille mig i ryggen. Jag vet inte riktigt hur han tänkte. Det blir ju lätt att man hamnar över deras målvakt i sådana situationer. Det är olyckligt men jag känner väl att jag är hyfsad skuldfri i den situationen, säger Nord till TV4.

Marcus Hellgren Smed kom till Mora inför säsongen och har varit väldigt viktig för klubben då han har vaktat kassen i 16 av 23 matcher hittills. Det är ännu oklart hur läget är med Hellgren Smed efter smällen.

AIK – Mora 2–1 (0-0,1-1,1-0)

AIK: Scott Pooley, Oscar Nord.

Mora: Jesper Norbäck.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects