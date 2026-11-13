Marcus Gidlöf spikade igen och Tyler Kelleher avgjrode för Leksand.

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Leksand studsar tillbaka efter förlusten i toppmötet mot AIK i onsdags – men det satt verkligen hårt inne.

Ställningen var nämligen 0-0 efter ordinarie tid – även om det var oerhört nära att Västerås kunde knipa alla tre poängen.

Västerås millimeter från segern: "Nära"

I andra perioden hade Victor Pantzare nämligen en puck som de flesta i Rocklunda trodde var över mållinjen. Västerås jublade och domarna tecknade för mål på isen. Efter en väldigt lång videogranskning kom domarna dock fram till att pucken aldrig hade passerat mållinjen och målet dömdes bort. Leksand hade alltså millimeterna på sin sida.

– Jag kunde heller inte riktigt se att den var inne, men jag hoppades att det skulle vara ett mål. Den var väl inte riktigt inne, men vi var nära, säger Pantzare till TV4.

August Lissel, som stod precis på mållinjen och fick bort pucken, var dock säker på sin sak.

– Den var inte inne, det var inte nära, säger Lissel och var samtidigt missnöjd med lagets insats överlag:

– Vi gör det inte jättebra, vi ger bort lite för mycket och kan vara starkare på pucken i anfallszon också.

Tyler Kelleher avgör för Leksand

Eftersom inget av lagen lyckades göra mål under 60 minuters hockey väntade förlängning. Där klev storstjärnan och poängkungen Tyler Kelleher fram och satte avgörandet för Leksand. Därmed har han gjort poäng i 16 raka matcher som han har spelat för Leksand.

– Det känns grymt, en väldigt skön känsla. Vi var beredda att göra vad som helst för att vinna matchen och det gjorde vi verkligen i dag, säger Kelleher till TV4 efter avgörandet.

Marcus Gidlöf hyllas – efter nollan: "Vinner inte utan honom"

Tyler Kelleher hyllar också målvakten Marcus Gidlöf efter segern. Gidlöf har haft en tung höst och tappat förstaspaden i Leksand till succémålvakten Robin Christoffersson. I kväll fick Gidlöf chansen i kassen igen för första gången sedan 21 oktober. Då stod Marcus Gidlöf för en jättematch med 34 räddningar för att hålla sin första nolla för säsongen.

– Jag måste verkligen hylla vår målvakt i dag. Han var helt otrolig, vi vinner inte den här matchen utan honom. ”Giddy” spelade fantastiskt, han var vår överlägset bästa spelare i kväll, säger Tyler Kelleher om Gidlöf.

Tack vare vinsten knappar Leksand in en poäng på serieledande AIK. Leksand ligger nu tre poäng bakom AIK efter 19 omgångar i HockeyAllsvenskan .

Västerås – Leksand 0–1 OT (0-0,0-0,0-0,0-1)

Västerås: –

Leksand: Tyler Kelleher.