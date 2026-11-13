Svenska succén – första VM-semifinalen på 17 år

Damkronorna är klara för VM-semifinal för första gången sedan 2009.

Tre Kronor Dam åkte på en 5-1-förlust i premiären mot Kanada . Annars var det ett succéartat gruppspel för Damkronorna som besegrade Finland med 4-1 , den första svenska VM-segern mot Finland sedan 2007. Därefter blev det två storvinster med otroliga 10-0 mot Danmark samt avslutande 5-0 mot Japan . Det innebar att Damkronorna blev grupptvåa, bakom Kanada, och ställdes mot Schweiz i fredagskvällens kvartsfinal.

Tidigare i år möttes Sverige och Schweiz i OS -bronsmatchen där schweiziskorna vann med 2-1 efter förlängning. Nu jagade alltså Damkronorna revansch för att gå vidare till semifinal.

Där blev det en frejdig första period i Esbjerg med chanser åt båda lagen. Målvakterna såg till att hålla tätt och ställningen var 0-0 efter 20 minuters spel. Trots elva skott lyckades Sverige inte få hål på Saskia Maurer i det schweiziska målet. Samtidigt spikade Ebba Svensson Träff återigen igen för Sverige.

Sara Hjalmarsson spräckte nollan: "Ett av VM:s vackraste mål"

I den andra perioden spräcktes sedan nollan.

Det var Mira Jungåker som sköt ett skott från blålinjen som styrdes in av Sara Hjalmarsson för 1-0 till Tre Kronor Dam.

– Det är ett fenomenalt byte av Sara Hjalmarsson. Vad snyggt det är. Det kan inte bli så mycket bättre. Kolla på den styrningen, det är högsta klass. Det där är ett av VM:s vackraste mål, säger SVT:s kommentator Chris Härenstam.

– Hon får till den där styrningen igen. Att hon får klubban på den pucken är helt sanslöst, flikar experten Johanna Lagus in.

Den svenska ledningen höll sig och Damkronorna var således i förarsätet inför tredje perioden.

– Det var dags att sätta dit den, det var skönt. Hela laget börjar tugga i här i andra perioden och det var skönt att få in den till slut, säger Hjalmarsson till SVT.

Damkronorna till VM-semifinal – för första gången sedan 2009

I tredje perioden blev det ett ställningskrig mellan lagen med ett tajt spel. 1-0 kom då att stå sig. I slutet av matchen tog Schweiz ut målvakten i jakten på en kvittering. Sverige försvarade sig dock tappert, likt man gjort i hela matchen, samtidigt som Ebba Svensson Träff höll tätt. Det blev därmed inga fler mål utan Tre Kronor Dam vinner därmed med 1-0.

Damkronorna hade förlorat nio raka VM-kvartsfinaler men nu bryts den tunga sviten. Tack vare vinsten mot Schweiz går Sverige vidare till VM-semifinal för första gången sedan 2009. Därmed fortsätter jakten på den första svenska mästerskapsmedaljen sedan VM-bronset 2007.

I semifinal kommer Tre Kronor Dam återigen att ställas mot Kanada. Lagen möttes i VM-premiären förra veckan då Kanada vann med 5-1. Nu jagar Damkronorna alltså revansch. I den andra semifinalen möts USA och Finland. Semifinalerna spelas på söndag.

Sverige – Schweiz 1–0 (0-0,1-0,0-0)

Sverige: Sara Hjalmarsson.

Schweiz: –