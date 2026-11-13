Bryter mardrömssviten – första derbysegern på över två år

Nybro Vikings vinner derbyt mot Mattias Karlins Kalmar.

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De senaste åren har Kalmar haft ett oerhört övertag gentemot rivalen Nybro Vikings. Förra säsongen vann Kalmar alla fyra matcher med 21-2. Sedan vann Kalmar med 5-1 i september. Alltså har Kalmar hela 26-3 i målskillnad över de fem senaste mötena mellan rivalerna.

Kalmar gick in till kvällens drabbning med åtta raka derbyvinster i HockeyAllsvenskan . Nybro vann senast mot Kalmar den 26 oktober 2024, men då först efter straffar. Nybros senaste trepoängare i derbyt kom den 25 februari 2024.

I kväll kom ett efterlängtad trendbrott för Nybro Vikings.

Drömminuter för Nybro Vikings i derbyt

Hemma i Liljas Arena fick Nybro en drömstart. Första målet dröjde visserligen till den 16:e matchminuten men sedan rasslade det till i nätet flera gånger om. Zach Wytinck satte 1-0-målet och knappa två minuter senare kom ytterligare ett backmål genom Sander Vold Engebråten. Innan periodens slut utökade Nybro ytterligare genom Olli Nikupeteri.

Det blev tre mål på 3:14 minuter när Nybro Vikings gick upp till en 3-0-ledning.

– Det är ruggigt skönt. Jag tycker att vi kommer ut starkt och så som vi vill i dag. Det är riktigt gött att ha 3-0 på tavlan. Vi är där det händer och gör många bra mål, säger Nybro-forwarden Filip Lennström till TV4.

I Kalmar var det dock ingen rolig avslutning på perioden.

– Det är inte ens nära bra nog för oss. Vi vinner inga närkamper i egen zon och skapar inget farligt offensivt heller, säger Elliot Ekmark om bortalagets insats.

Nybro vinner mot Kalmar – för första gången på över två år

I andra perioden kunde Nybro utöka till 4-0 sedan Kalmars målvakt Brett Brochu stått för ett misstag och släppt ut pucken rakt ut till Olli Nikupeteri som kunde slå in returen för sitt andra mål i matchen. Då byttes Brochu också ut och Jonathan Stålberg fick hoppa in för sin första match tillbaka i Kalmar sedan han värvats av klubben.

Därefter vaknade Kalmar till liv och satte stor press under mittperiodens andra halva. Backen Christian Felton spräckte då lagets nolla i matchen. Kalmar hade 29-19 i skott efter två perioder men ställen var ändå 4-1 till hemmalaget Nybro.

I tredje perioden blev det sedan dramatiskt då Kalmar reducerade två gånger om genom Jakob Ihs Wozniak och Kim Johansson. Närmare än så kom dock aldrig bortalaget utan Nybro kunde hålla undan för att vinna med 4-3.

Nybro tar därmed alltså sin första seger mot Kalmar på drygt två år och den första derbyvinsten efter ordinarie tid på över två och ett halvt år. Nybro Vikings har nu även två raka vinster och skaffar sig ett välbehövligt avstånd ner till lagen nedanför kvalstrecket. Kalmar däremot är kvar på tredje plats i tabellen.

Nybro – Kalmar 4–3 (3-0,1-1,0-2)

Nybro: Olli Nikupeteri 2, Zach Wytinck, Sander Vold Engebråten.

Kalmar: Christian Felton, Jakob Ihs-Wozniak, Kim Johansson.