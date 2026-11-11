Vann prestigemötet - efter målkalas

Scott Pooley och Joshua Passolt med två mål vardera i prestigemötet. Foto: TV4 skärmkipp

Hockeyallsvenskans två storfavoriter gjorde upp i rond två i Leksand under onsdagskvällen. Till skillnad mot den första perioden i Globen för knappt två veckor sedan blev det en öppen och målrik första akt den här gången.

Redan efter 01.35 gav Scott Pooley AIK Hockey ledningen i ett friläge, efter att Leksands IF inlett första minuten starkt. Efter drygt åtta minuter ökade AIK på efter att Borna Kopac snott åt sig pucken bakom Leksands mål och kunde servera Ryder Rolston.

Leksand skulle dock reducera kort därpå genom Alexander Lundqvist. Men AIK fick sista ordet i den första perioden när Borna Kopac gjorde 3-1

Målexplosion i andra perioden

I den andra perioden gick Leksand från 1-3 till 4-3 efter tre raka mål i powerplay från Tyler Kelleher och Josh Passolt gånger två. Det sista med endast 31 sekunder kvar.

När alla trodde Leksand skulle gå till periodvila med 4-3 kvitterade Scott Pooley via en styrning fram till 4-4 med endast tre sekunder kvar.

-- Vad är det för match vi får se!?, utbrast Johan Tonberg i TV4.

-- Två väldigt bra lag som går upp mot varandra, då kand et se ut så här, sa Josh Passolt i periodpaus.

AIK vann prestigemötet

I den tredje perioden var det sedan Scott Pooley som skulle vinna matchen i matchen mot Passolt när han satte det avgörande 5-4-målet.

-- Vårt spel i fyra mot fem var inte det bästa ikväll, men att få det gjort i fem mot sex i slutet visar en stark karaktär i laget, säger Scott Pooley efter matchen som sken upp på frågan hur det är att spela dessa matcher.

-- Det här är varför du spelar hockey. Bortamatch, fullsatt arena, våra supportrar på plats. Det är svårt att beskriva, men det här är varför du vill spela dessa matcher.

Segern innebär att AIK gör ett miniryck i tabelltoppen och är nu fyra poäng före Leksand.

Leksand - AIK 4-5 (1-3, 3-1, 0-1)

Leksand: Josh Passolt (2), Tyler Kelleher, Alexander Lundqvist

AIK: Scott Pooley (3), Borna Kopac, Ryder Rolston