Öppnar för återkomst i VIK: ”Alltid känts speciellt”

Efter två år i Nybro kan Marcus Bergman vara på väg tillbaka till VIK. Åtminstone öppnar 33-åringen nu för detta.

– Det har alltid känts speciellt nu under de här två åren att komma dit igen och spela, säger forwarden till VLT.

Marcus Bergman öppnar för en återkomst i VIK. Foto: Bildbyrån/Kenta Jönsson.

– Sista delen på säsongen gick bra, vi hittade lite stäm och spelade bra. Sedan lät det på Nybro som att de ville prata om förlängning, men nu blev det inte så. Jag fick inget bud och får spela någon annanstans.

Det var på ovanstående sätt det lät i Barometern när Marcus Bergman, tidigare i april, bekräftade att han gjort sitt i Nybro Vikings. Samtidigt hintade han om en liten nyfikenhet kring spel utomlands efter åtta raka säsonger i Hockeyallsvenskan.

Nu öppnar den 33-årige forwarden, trots allt, för en comeback i Västerås IK.

– Jag spelade ju länge där liksom, och det har alltid känts speciellt nu under de här två åren att komma dit igen och spela. Det skulle vara intressant, absolut, säger han till VLT.

Håller kontakten med VIK: ”Vet inte var prio ligger”

Bergman, med totalt åtta säsonger i VIK-tröjan bakom sig, bekräftar även att han haft kontakt med klubben.

– Lite grann, men inte jättemycket. Vi får se. De har ju också sina grejer att ta hand om, jag vet inte var prio ligger just nu. Men det känns i alla fall som att det är spännande med ”Stiffen” (Stefan Holmgren), ”Poppe” (Peter Popovic), (Mikael) Wikstrand in och så mycket unga spelare. Det är ju en stor skillnad. Det ska bli spännande att se, oavsett om man är med eller inte, säger han till VLT.

Den allsvenske veteranen menar dock att han fortsatt är öppen för utlandet.

– Det är ju det som man sneglar lite på också, tillägger han.

