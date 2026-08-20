Carlsson om vägen tillbaka: "Förhoppningen"

Måns Carlsson har tagit en paus på obestämd tid.

Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån.

Ulcerös kolit eller crohns sjukdom.

När Måns Carlsson, i förra veckan, öppnade upp för Expressen om sin sjukdomsfyllda vår och sommar var det ovanstående allt handlade om. Kroniska och inflammatoriska tarmsjukdomar som sett till att MoDo Hockey-forwarden spenderat nästan två veckor på Örnsköldsviks sjukhus och tappat totalt tio kilo.

Läkarna vet ännu inte vilken av dessa det handlar om och statusen är därmed oklar medan 2026/27-säsongen är en knapp månad bort.

– Statusen har varit bättre och den har varit jävligt mycket sämre. Det som är diffust med det är väl att man kommer in i olika skov. Jag vill ha en diagnos och medicinering som börjar fungera, har Carlsson också sagt i den allsvenska klubbens kanaler.

Pausen är på obestämd tid, och vägen tillbaka sker långsamt. Något han nu utvecklar ytterligare i Örnsköldsviks Allehanda.

– Nu ska jag inte göra något på åtminstone någon vecka. Sedan ska jag invänta diagnosen som jag tror kommer här i dagarna. De har påbörjat någon typ av behandling när man får sitta med dropp och det ska jag göra igen om fyra veckor.

– Sedan kan man ju bara spekulera själv precis som alla andra gör. Förhoppningen är såklart att jag ska kunna börja träna om några veckor, tillägger Carlsson.

Får stöd av Larsson: "Som om man varit med i Robinson"

Som stöd har Måns Carlsson lagkamraten Emil Larsson som lever med ulcerös kolit.

– Att inte börja för tidigt med något, säger den nu 28-årige Carlsson om tipsen han får, och fortsätter.

– Maten är också viktig i början. Nu äter jag som en bebis med små och krossade portioner. Det är nästan som om man varit med i Robinson, smaklökarna exploderar så fort det är helt andra smaker i munnen.

Forwarden från Lysekil har kontrakt över säsongen som nu börjar, men inte därefter. Just nu blir dock den enda fysiska aktiviteten att gå ut med hunden.

– När jag går upp för trapparna här i arenan känner jag att det blir flås direkt, säger Måns Carlsson till ÖA.