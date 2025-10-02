Sänkte backlöftet – kan stängas av

Malte Sjögren fick matchstraff för en tackling på Wilhelm Hallquisth i gårdagens möte mellan Västerås och Södertälje.

Nu riskerar Västeråsforwarden en avstängning.

Malte Sjögren anmäls till disciplinnämnden för sin tackling på Wilhelm Hallquisth.

Foto: Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Hockeyallsvenskan under torsdagsmorgonen att Malte Sjögren anmälts till disciplinnämnden till följd av det matchstraff han ådrog sig i gårdagens möte mellan Västerås och Södertälje.

Det var i den andra perioden som Sjögren fullföljde en tackling på Wilhelm Hallquisth i mittzonen, där Västeråsforwarden satte in en tackling samtidigt som Hallquisth dumpade ned pucken i anfallszonen varpå han dundrade in i sargen och blev liggande på isen i smärtor. Kort efter smällen kunde emellertid HV71-lånet återvända till spel för Södertälje.

Ytterligare två spelare anmäls

Sjögren anmäls nu till disciplinnämnden för boarding, alternativt charging.

Vidare meddelar Hockeyallsvenskan att även Almtunas back Kalle Eriksson anmäls till nämnden för en slewfoot på Moras Arvid Degerstedt och riskerar avstängning, medan Viggo Nordlund, som är på lån i Oskarshamn från Skellefteå, anmälts till nämnden för en filmning och således riskerar en böter.

