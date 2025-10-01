Otäcka bilder på HV-löftet: ”Måste vara beredd”

HV71:s utlånade back Wilhelm Hallquisth fick en ordentlig smäll mot Västerås.

Bortalagets Malte Sjögren åkte på ett matchstraff, vilket fick medhåll i TV4.

– Det anser jag vara korrekt dömt, men… börjar Fredrik Söderström i sändningen av 1–2-matchen.

Malte Sjögrens matchstraff mot Södertälje. Foto: TV4 (skärmdump).

Det var i den 34:e minuter av onsdagsmötet mellan Södertälje och Västerås som Malte Sjögren satte bortalaget i en tung sits.



20-årige Wilhelm Hallquisth var först på pucken intill sargen, men jagades av den frustrerande VIK-spelaren. En klubba i ryggen senare syntes det utlånade HV-löftet ligga kvar på isen i smärtor.



– Grejen är att han försöker jaga ikapp. Her att Hallquisth ska slå ner den där pucken, och är oskyddad, men trycker armarna i ryggslutet, säger TV4:s Per Svartvadet i sändningen och fortsätter:

– Om man jämför med smällen Rosdahl fick för några minuter sedan så var det mer att Rosdahl vände och satte sig i en sämre situation än han behövde.



Domarna granskade det hela och matchstraffet var fastställt.



Kort efter smällen var Wilhelm Hallquisth tillbaka i spel – trots de otäcka bilderna.

Söderström: ”Kommer som en grävling”

I TV4 gav sedan även experten Fredrik Söderström sin syn på det hela.



– Hallquisth kan inte sluta åka skridskor. Han vet att det kommer en Malte Sjögren som en grävling åkandes. Det Sjögren gör är att han trycker till. Det är klart, då uppstår skadeläge. Det anser jag vara korrekt dömt, men man måste också vara beredd på i ett sådant läge. Du är aldrig ensam, aldrig i fred. Då måste du vara redo att sätta emot. Sen förstår jag att det landar i en femma med tanke på den skaderisken, säger han i sändningen.



Västerås kvitterade sent och avgjorde sedan via straffar. Läs mer om matchen HÄR.