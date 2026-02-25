17-åringen debuterar för MoDo – ersätter brorsan

Milton Gästrin, 18, har gjort succé i MoDo under årets säsong.

Han missar dock kvällens match mot Nybro på grund av sjukdom – och i stället får lillebror Malcom Gästrin, 17, chansen att göra A-lagsdebut i MoDo.

Milton Gästrin är en av flera spelare som saknas i MoDo – då får lillebror Malcom i stället chansen. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

MoDo Hockey saknar flera viktiga pjäser i kvällens hemmamatch mot Nybro Vikings. Tyler Kelleher och Gerry Fitzgerald är båda skadade och kommer inte till spel i matchen. Samtidigt har laget drabbats av sjukdom. Flera spelare har insjuknat och missar matchen mot Nybro. Det handlar om Emil Larsson, Oscar Pettersson och Milton Gästrin som alla har insjuknat.

Därför tvingas MoDo till flera ändringar i truppen. Bland annat får backen Matt Anderson kliva upp och spela forward i fjärdekedjan med Jacob Bjerselius och Sebastian Ohlsson. Samtidigt lyfter klubben även upp en junior som får göra sin A-lagsdebut i kväll. Malcom Gästrin, född 2008, kliver in i MoDo och går rakt in i en förstakedja med Kyle Topping och Måns Carlsson.

Malcom Gästrin ersätter Milton Gästrin i MoDo

Malcom Gästrin blir den tredje i familjen att spela för MoDo Hockey. Pappa Magnus Gästrin gjorde fyra säsonger med MoDo i Elitserien mellan 2003 och 2007 och storebror Milton fick debutera i SHL förra säsongen och har varit ordinarie i HockeyAllsvenskan under årets säsong. 18-årige Milton Gästrin har då gjort succé med tio mål och 22 poäng på 36 matcher. Han har därmed gjort flest mål och näst flest poäng av alla juniorer i ligan. Tidigare under säsongen var Milton också med och vann JVM-guld med Sverige.

Nu är det alltså även dags för Malcom Gästrin att dra på sig MoDo-tröjan i A-laget. 17-åringen har imponerat stort i MoDos juniorlag under årets säsong. Med U18-laget har Malcom gjort hela 30 poäng på 19 matcher och med U20-laget har lillebror Gästrin stått för 22 poäng på 21 matcher så här långt. Forwarden, som är aktuell för sommarens NHL-draft, får nu också chansen att göra debut i HockeyAllsvenskan i kvällens match mot Nybro.

