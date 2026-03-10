Connor MacEachern och Ethan De Jong ser båda ut att vara förlorade för Mora.

Enligt Ilta-Sanomat är duon klara för samma klubb – nämligen finska HPK.

Connor MacEachern och Ethan De Jong uppges båda gå från Mora till HPK. Foto: Bildbyrån

Mora IK är illa ute i åttondelsfinalen mot Södertälje och riskerar att bli utslagna vid förlust i Scaniarinken under onsdagen. Klubben kan därmed snart få ställa om siktet inför nästa säsong.

Nu uppges dock Mora tappa två av sina bästa spelare från årets trupp. Connor MacEachern blev poängkung i laget med 38 poäng medan Ethan De Jong har varit lagets skyttekung med 17 mål. Till 2026/27 ser däremot ingen av dem ut att stanna kvar i Mora IK.

Förra veckan kom Expressen med uppgifter om att flera SHL-klubbar visat intresse för stjärncentern MacEachern. Enligt tidningen hade dock kanadensaren valt bort chansen att spela i SHL nästa säsong. I stället skulle han vara på väg till Finland, men Expressen uppgav att det ännu inte var klart vilken klubb som skulle värva MacEachern.

Connor MacEachern och Ethan De Jong flyttar till Finland

Nu kommer finska Ilta-Sanomat med uppgifter om att både Connor MacEachern och Ethan De Jong är klara för spel i HPK från och med nästa säsong. HPK fortsätter därmed att plocka spelare från HockeyAllsvenskan. För ett par veckor sedan kom även uppgifter om att Kalmars succémålvakt Jacob Crespin också är klar för HPK till nästa säsong.

Connor MacEachern, 26, kom till Mora inför årets säsong efter ett par år i ECHL/AHL. Han har sedan gjort succé i Mora och varit en av HockeyAllsvenskans bästa centrar. MacEachern har varit väldigt viktig för Mora och producerade 38 poäng på 41 matcher under grundserien. Han hade därmed femte bäst poängsnitt av alla spelare under årets säsong.

Ethan De Jong, 26, värvades också till Mora från AHL förra året. Under säsongen har han därefter varit en nyckelspelare för dalalaget med 17 mål och 34 poäng på 51 matcher. Med sina 17 fullträffar kom De Jong strax utanför topp tio i HockeyAllsvenskans skytteliga.

Source: Connor MacEachern @ Elite Prospects

Source: Ethan De Jong @ Elite Prospects