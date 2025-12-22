Prenumerera

Logga in

Klart: Lämnar för allsvenskt spel

Author image
Rasmus Kågström
Redaktör

Följ HockeySverige på

Google news

Ludvig Warg hämtades in som supporterspelare från Skellefteå inför säsongen.
Nu lämnar forwarden Kiruna för allsvenskt spel med Troja-Ljungby.
– Det har gått väldigt fort, säger han till NSD.

Ludvig Warg är klar för Troja-Ljungby.
Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Ludvig Warg lämnade Skellefteå AIK i våras efter sin korta sejour i SHL-klubben. Därefter dröjde det till sommaren innan han gjorde klart med en ny klubb, då Kiruna plockade in forwarden som supporterspelare i slutet av juli.

Nu, ett drygt halvår senare, lämnar han Hockeyettan-klubben. I stället väntar spel i Hockeyallsvenskan med nykomlingen Troja-Ljungby, vilket Hockeynews var först att rapportera om.

Klubben har ännu inte bekräftat värvningen, men Warg bekräftar själv för NSD att han nyttjat den klausul han haft i sitt kontrakt och att affären är i hamn.

– Det här har gått väldigt fort de senaste dagarna. Min agent ringde till mig i förrgår och sa att Troja-Ljungby var intresserat, och i går – när jag var i Luleå med flickvännen – hörde Trojas sportchef av sig och sedan var det klart, säger han till tidningen.

Gjorde mål i SHL-debuten

24-årige Warg hämtades in till Skellefteå från grannklubben Clemensnäs i samband med deadline för övergångar i februari under förra säsongen. I sin SHL-debut mot Färjestad stod forwarden därefter för ett mål och en assist och forwarden avslutade säsongen med att göra totalt 13 matcher för moderklubben i SHL..

Bortsett från den korta sejouren i Skellefteå har Warg spenderat hela sin seniorkarriär i Hockeyettan med Piteå, Clemensnäs och Kiruna. Den här säsongen har han stått för 16 poäng (9+7) på 15 matcher i Hockeyettan.

Source: Ludvig Warg @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen