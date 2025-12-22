Klart: Lämnar för allsvenskt spel

Ludvig Warg hämtades in som supporterspelare från Skellefteå inför säsongen.

Nu lämnar forwarden Kiruna för allsvenskt spel med Troja-Ljungby.

– Det har gått väldigt fort, säger han till NSD.

Ludvig Warg är klar för Troja-Ljungby.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Ludvig Warg lämnade Skellefteå AIK i våras efter sin korta sejour i SHL-klubben. Därefter dröjde det till sommaren innan han gjorde klart med en ny klubb, då Kiruna plockade in forwarden som supporterspelare i slutet av juli.

Nu, ett drygt halvår senare, lämnar han Hockeyettan-klubben. I stället väntar spel i Hockeyallsvenskan med nykomlingen Troja-Ljungby, vilket Hockeynews var först att rapportera om.

Klubben har ännu inte bekräftat värvningen, men Warg bekräftar själv för NSD att han nyttjat den klausul han haft i sitt kontrakt och att affären är i hamn.

– Det här har gått väldigt fort de senaste dagarna. Min agent ringde till mig i förrgår och sa att Troja-Ljungby var intresserat, och i går – när jag var i Luleå med flickvännen – hörde Trojas sportchef av sig och sedan var det klart, säger han till tidningen.

Gjorde mål i SHL-debuten

24-årige Warg hämtades in till Skellefteå från grannklubben Clemensnäs i samband med deadline för övergångar i februari under förra säsongen. I sin SHL-debut mot Färjestad stod forwarden därefter för ett mål och en assist och forwarden avslutade säsongen med att göra totalt 13 matcher för moderklubben i SHL..

Bortsett från den korta sejouren i Skellefteå har Warg spenderat hela sin seniorkarriär i Hockeyettan med Piteå, Clemensnäs och Kiruna. Den här säsongen har han stått för 16 poäng (9+7) på 15 matcher i Hockeyettan.

Source: Ludvig Warg @ Elite Prospects