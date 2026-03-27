Klart: Backkuggen stannar

Ludvig Östman förlänger med Oskarshamn. Backen har skrivit för två nya säsonger i klubben.

Ludvig Östman under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Oskarshamn och Modo den 26 september 2025 i Oskarshamn.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Oskarshamn åkte ut mot Björklöven med fyra raka matcher. Lagbygget inför nästa säsong har nu börjat ta form, där sportchef Arsi Piispanen nu har gjort klart med en viktig kugge. Backen Ludvig Östman stannar även över de två kommande säsongerna. Han anslöt till klubben från Västerås inför den förra säsongen.

I höst fick han också ett ”A” på bröstet.

27-åringen är också en av spelarna som får absolut mest istid i laget. På två säsonger har det blivit 27 poäng för Oskarshamn i Hockeyallsvenskan. Totalt under karriären har han gjort 62 poäng på 242 matcher i ligan. Nu väntar ytterligare två säsonger i IKO för backen.

— Jag tycker att det är två bra år, men självklart hade vi gärna spelat längre än vad vi gjort. Jag har trivts jättebra både i laget och i staden.

Ludvig Östman är lillebror till Kalle Östman, som är en profil i Leksand. Båda bröderna kommer ursprungligen från Borlänge.

