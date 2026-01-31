Uppgifter: Profilen klar för Södertälje

Linus Skager spelar i Södertälje nästa säsong, enligt Expressen. Forwarden har gjort 29 poäng på 42 matcher i Hockeyallsvenskan den här säsongen.

Linus Skager uppges vara överens med Södertälje till nästa säsong.

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån.

Efter att ha spelat upp och etablerat Kalmar i Hockeyallsvenskan skrev Linus Skager i somras på för Troja/Ljungby. Nykomlingen har som väntat haft en tuff säsong som nykomling i ligan. Där forwarden dock har varit ett utropstecken. Med 29 poäng på 42 matcher har han redan slagit personbästa i ligan, samtidigt som han leder den interna poängligan.

Till nästa säsong väntas han nu ta nästa steg i karriären.

Enligt Expressen har Södertälje också kommit överens med 25-åringen. Kontraktet gäller från och med nästa säsong, enligt tidningen.

Värmlänningen har spelat juniorhockey i MoDo och har även gjort fyra SHL-matcher med Växjö. Sedan blev det drygt tre säsonger i Hockeyettan innan han följde med Kalmar till Hockeyallsvenskan.

Södertälje har haft en tuff höst men har börjat komma igång någorlunda. Klubben ligger just nu nia i tabellen med sex poäng upp till topp sex. Troja å andra sidan ligger sist i tabellen. Det är sex poäng upp till säker mark med nio poäng kvar att spela.

Source: Linus Skager @ Elite Prospects