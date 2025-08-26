SSK har fått se Mitch presentera sig på Lewandowski-vis.

Träningsmatchen mot IK Oskarshamn slutade i en 2–1-seger efter forwardens första i tröjan.

– Jag vet att han gör mycket mål så jag tar det, säger han i Expressens sändning om likheten med fotbollsstjärnan.

Mitch Lewandowski och Robert Lewandowski. Foto: Expressen (skärmdump) och Bildbyrån.

1–2 efter straffar mot Västerås, 2–5 mot AIK.



Med dessa två tyngre resultat under försäsongen åkte Södertälje SK till Be-Ge Hockey Center för att möta IK Oskarshamn under tisdagen. Då fick man för första gången se sin amerikanska spetsvärvning, Mitch Lewandowski, näta i tröjan.



Den 27-årige forwarden höll sig framme vid en kontring och kunde lätt peta in 1–1 efter en fin framspelning från Brett Stapley.



– Mina kunskaper om fotboll är inte så bra, men jag vet att han gör mycket mål så jag tar det, säger han i Expressens sändning om likheten med ett avslut från fotbollsstjärnan Robert Lewandowski.

– Det är grymt. Vi är väldigt nära utanför isen så det är enkelt att klicka på isen. Det är två fantastiska spelare, de gör mitt jobb mycket enklare där ute, fortsätter han om kedjan med Stapley och Cole Fonstad.



Södertälje fyllde sedan på till 2–1 i den tredje perioden, vilket även blev slutsiffrorna. Det matchvinnande målet stod 18-årige Filip Holst-Persson för, assisterade av Patrik Zackrisson.



Oliver Håkansson räddade 95,5 procent av puckarna för SSK.



Oskarshamn – Södertälje: 1–2 (1–0, 0–1, 0–1)

Oskarshamn: Ludvig Markman.

Södertälje: Mitch Lewandowski, Filip Holst-Persson.





*****

På annat håll under tisdagen besegrade Vimmerby Smålandskonkurrenten Kalmar med hela 4–0.



Nyförvärvet Arvid Caderoth inledde målskyttet i slutet av första perioden, via powerplay, och därifrån ryckte man ifrån till 3–0 innan andra paus. Alexander Murray, även han ny efter tid i NCAA, satte 4–0 i den tredje akten. Robin Christoffersson var tillbaka i målet och höll nollan.



Vimmerby – Kalmar: 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

Vimmerby: Arvid Caderoth, Emil Ekholm, Filip Fornåå Svensson, Alexander Murray.

Kalmar: –