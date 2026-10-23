PIKEN: "Gå tillbaka till Hockeyettan"

Plato och Stakkestad var i händelsernas centrum.

Foto: TV4 (skärmdump/montage).

När Leksand gick ifrån till en 4–0-ledning spårade toppmötet med Kalmar ur totalt. Spelarna rök ihop flera gånger om, och i TV4:s sändning hördes även pikar mellan båsen. Först från hemmalagets Hampus Plato, och sedan från Dala-gänget och Åke Stakkestad.

– Din jävla mes. Va? Hålla på och filma och skit. Jag trodde att du var en duktig hockeyspelare. Tydligen inte, hördes Plato under första perioden.

Det hela var riktat till Oskar Lang som satte 1–0 i powerplay efter att ha själv blivit fälld av Kalmars Tobias Aronsson.

– Jag tycker vi börjar jävligt bra fram till deras billiga utvisning när Lang faller lite enkelt, pikade även Jonathan Andersson i TV4:s pausinervju.

I andra perioden var det dags igen, först när Plato och Nathan Staios rök ihop efter signalen.

– Det ser inte ut att vara så mycket för världen, men Plato gör sitt jobb. Hockey handlar mycket om att förstå sin roll, det här är Platos roll. Det kan låta lite smådeppigt, men när man ligger under med 0–3 och man försöker få igång sitt lag, då kan det faktiskt vara ganska smart att göra något sånt här och försöka väcka sitt gäng, säger TV4:s expert Robin Figren i sändningen.

– Rickard Gynge pratade för några år sedan om knogdans, jag kan gilla att det händer lite i matchen, att det blir de här känslorna, fyller han i.

Stakkestads pik: "Gå tillbaka till Hockeyettan"

Några minuter senare bröt ett nytt bråk ut där Hampus Plato tilldelades fem minuter för roughing, precis som Leksands Martin Karlsson. Samtidigt hamnade Pax Kleffner, född 2008, i ett eget "slagsmål" med Jesper Lindén.

– Sånt händer i hockey. Kul med lite känslor där ute. Sen tycker jag att det är lite fegt att dubbla på en av våra killar här på slutet. Det är kanske inte så konstigt att man dyker dit, att det är en femma vet jag inte, men går man två mot en kan man räkna med att jag dyker upp, säger Plato när han sedan intervjuas i TV4 med skrapsår på näsan.

Åke Stakkestad, i bortalaget, hamnade aldrig själv i utvisningsbåset, men bjöd på en egen pik efter en av dusterna på isen.

– Sluta surra nu. Gå tillbaka till Hockeyettan, hördes Leksandsspelaren i TV4:s sändning.

Kommentaren var riktad mot Kalmarbåset, som senare fick se 0–4 trilla in.

– Vi måste upp här, vi måste tävla mer. Vi förlorar för många kamper i första och släpper in lite enkla mål. Nya tag, matchen är inte slut förrän den är slut, säger Plato i TV4.

Kalmar – Leksand: 0–5 (0–2, 0–2, 0–1)

Kalmar: –

Leksand: Lang, Stakkestad, Passolt (2), Lundqvist.