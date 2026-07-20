"Inga begränsningar" – klubbikonen redo

Martin Karlsson är tillbaka i Leksand.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Från Smedjebacken till Leksands IF 2005. Från Leksand till Arboga och tillbaka säsongen 2010/11. 2011 från Leksand till Borlänge, Almtuna och AIK. Tillbaka till Leksand 2015. Till Grenoble 2025 och nu tillbaka i Leksand igen. ”Mig blir ni inte av med”, som han själv uttryckte det på en video Leksand lagt upp på sociala medier.

Vi pratar alltså om 35-åriga Martin Karlsson.



– Klart att jag haft det lite i bakhuvudet och funderat på det. När sedan ”Jeppe” (Jesper Ollas) hörde av sig för någon vecka sedan fick jag börja fundera på riktigt. Sedan gick det ganska snabbt att bestämma sig. Pulsen gick i gång ordentligt när jag började tänka på kommande säsong, säger Martin Karlsson till hockeysverige.se när vi träffar honom på Siljansvallen i Leksand där han för dagen var funktionär vid höjdhoppstävlingarna som är en del av en stor friidrottstävling.



När du lämnade Leksand 2025 fanns då tanken att du en dag ånyo skulle spela i klubben?

– Nej, det var inte planerat på det viset. Jag tar det lite säsong för säsong. Så var det även förra året. Då blev det en säsong utomlands.

– När då chansen dök upp så här och jag pratat med ”Jeppe”, Johan (Hedberg) och alla runt om tyckte jag att det skulle bli väldigt kul att få vara med på en ny kula, starta om och så där. Det lockar väldigt mycket.

Martin Karlsson då, i Almtuna, och sen, i Leksand.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

Var du besviken när Leksand inte ville förlänga med dig efter senaste säsongen i klubben?

– Nej. Där och då, när jag lämnade, var det ganska ömsesidigt. Jag ville prova på något annat och Leksand hade sin väg att gå, så det var jag inställd på just då.

– När då chansen kom att komma tillbaka var det ett litet annat läge. Då gick, som sagt var, pulsen i gång igen på det här.

En speciell säsong - med Google Translate

Senaste säsongen tillbringade Martin Karlsson i franska Grenoble där han svarade för fem mål och totalt 13 poäng på 37 matcher.



– Det var en lite speciell säsong. För mig var det första säsongen där jag kört själv en hel sommar. Väntade ut lite och tränade med Borlänge under hösten. Kom in sent i säsongen. Egentligen skrev jag bara på för en månad. Sedan fick jag förlängt.

– Det var en rolig, spännande och lärorik säsong där jag för första gången var import med allt vad det innebär i både samhället och sporten.

– Synd bara att vi inte kunde vinna vare sig cupen eller ligan då vi var i final i båda. Det hade varit kul att komma därifrån med en guldmedalj.



Hur upplevde du nivån på den ligan?

– Den är ganska skiktad. Ligan har tre, fyra lag som är ganska bra där det blir bra och jämna matcher. Sedan är det en liten lägre nivå på övriga lag.

– Ändå tror jag att fransk hockey över lag är på väg framåt så det kommer säkert tajtas till där också.

Martin Karlsson under sin debut i Leksands A-lag 2008/09.

Foto: Jessica Ström

Och socialt att bo i Frankrike?

– Det är lite annorlunda och annan kultur. Alla pratar inte, eller vill kanske inte heller, prata engelska. I alla fall när man var ute på stan, men då fick man ta sig fram med Google translate och lite annat, säger Martin Karlsson med ett leende och fortsätter:

– Runt klubben och Grenoble var alla jätteproffsiga och vill framåt. Första sex veckorna var jag nere själv. Sedan kom familjen ner. Annars hade det såklart inte fungerat på hemmaplan.

Triggas av SHL-jakten: "Hade en klump i magen"

Nu blev det alltså Leksand igen för Martin Karlsson, men det fanns även andra alternativ på bordet.



– Jag har haft några förfrågningar och pratat med några stycken i utlandet. Då har jag velat väntat eftersom äldsta grabben börjar skolan och så vidare. Jag ville vänta och se vad som skulle dyka upp.

– Nu när Leksand dök upp och jag snackat med Johan och ”Jeppe” gick allt ganska snabbt. Då var det bara ”reseta” och ställa in mig på att vara i Leksand den här säsongen.



Leksand degraderas som bekant från SHL i våras, vilket såklart sved även hos Martin Karlsson trots att han lämnat klubben.



– Det var inget kul. Under hela sista matchen hade jag en klump i magen när jag visste vad som stod på spel. Klart att det var en besvikelse att Leksand åkte ur.

– Det är mycket som händer när man åker ur SHL. Laget blir inledningsvis ett helt vitt papper.



Nu är du visserligen från Smedjebacken, men mer eller mindre hockeyfostrad i Leksand, vad betyder klubben för dig idag?

– Den betyder såklart jättemycket. Jag har egentligen varit här sedan gymnasiet så jag har bott här väldigt länge och lärt känna mycket folk i och runt föreningen. Även folk som följer föreningen.

– Jag har blivit fostrad här och att då få chansen att hjälpa till att ta Leksand tillbaka triggar mig mycket.

Beskedet: "Nu har jag inga begränsningar"

Vilka förväntningar har du på säsongen?

– Nu har jag inte träffat laget och alla grabbar, men det är klart att vi vill spela långt in på säsongen. Något annat tror jag inte att målsättningen kommer vara.

– Det är, som sagt var, ett nytt lag så det gäller att börja från scratch och inte ta något för givet.

Martin Karlsson har skrivit på ett ettårskontrakt.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Träffade lite vänner i Ullvi i utkanten av Leksand som såg fram mot att se ditt flin efter att du stökat framför motståndarnas mål, är det en den Martin Karlsson Hockeyallsvenskan får se kommande säsong?

– (Skratt) Vi får väl se. Jag spelar på mitt sätt och behövs det får jag kliva in i den rollen.



Hur långt kan det här laget räcka?

– Jättesvårt att säga så här tidigt. Vi har många unga lovande killar och lite killar från utlandet som jag inte har jättebra koll på ännu, men jag tycker att det känns väldigt spännande på pappret.

– Sedan ska jobbet göras. Få ihop gruppen och hitta vårt sätt att spela. Det är speciellt när det är ett nytt lag. Jag har varit med om det två gånger tidigare så det ska bli skitkul när det drar i gång.



Du har skrivit kontrakt över en säsong, hur går tankarna framåt efter det?

– Jag tar ett år i taget. Efter det får jag känna hur det känns i knopp och kropp. Just nu känns det bra.

– Höftoperationen jag gjorde för två år sedan var en service som jag insåg behövdes för att kunna träna för fullt.



Är du helt återställd?

– Det är mycket, mycket bättre. Jag kunde inte ens leka på golvet med barnen innan dess. Nu har jag inga begränsningar i gymmet eller något annat, avslutar Martin Karlsson.



