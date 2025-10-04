Emil Larsson riktar hård kritik mot svensk hockey efter fredagens 3–1-seger mot Vimmerby.

Detta när MoDo-forwarden väljer att försvara lagkamraten Sverre Rønningen.

– Tänk dig svensk hockey i framtiden då det inte existerar tacklingar. Det är dit vi är på väg, säger Larsson till ÖA.

Emil Larsson och Sverre Rønningen. Foto: Bildbyrån (montage).

Redan efter den hockeyallsvenska premiären mot Östersund kom ämnet på tal. Straffas Sverre Rønningen hårdare på grund av sin storlek?



Då var det en tackling på Albert Sjöberg som i efterhand gav en avstängning på två matcher, och i ÖA menade Mattias Karlin att backbjässen inte kunde ”vara en go nallebjörn” bara för att han har 199 centimeter att jobba med.



Nu riktar MoDos Emil Larsson hård kritik mot svensk hockey, när han försvarar sin lagkamrat.



– Nej, svarar han ÖA på frågan om Rønningen är för stör.

– Det är de som bestämmer regelverket som inte vill ha fysisk hockey. Ring de som bestämmer och fråga, fortsätter han.

Fälldes för boarding: ”Dit vi är på väg”

Uttalandet kommer efter en boarding-utvisning som den 103 kg tunga pjäsen fick under fredagens 3–1-seger mot Vimmerby. En utvisning som denna gång inte följdes av ytterligare bestraffning av disciplinnämnden.



– Tänk dig svensk hockey i framtiden då det inte existerar tacklingar. Det är dit vi är på väg, säger Larsson till ÖA.



Trots denna diskussion var tvåminutersstraffet mot Vimmerby Sverre Rønningens första utvisning denna säsong.

Source: Sverre Rønningen @ Elite Prospects