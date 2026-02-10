Fem säsonger har han gjort i BIK Karlskoga-tröjan, nu bekräftar klubben att det inte blir någon fortsättning med Viktor Lennartsson.

Enligt Expressens uppgifter under gårdagen ska forwarden istället vara klar för den hockeyallsvenska konkurrenten Mora.

Viktor Lennartsson lämnar BIK Karlskoga, uppges vara klar för konkurrenten

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

Efter 245 matcher går Lennartsson och BIK Karlskoga skilda vägar efter att forwarden själv uttryckt att han behöver mer speltid.

– Lennartsson kom till mig och bad om möjligheten att få se sig om efter nya alternativ för att få mer speltid. Med tanke på de år vi haft tillsammans och de insatser han har gjort för klubben vill vi inte stå i vägen för hans önskan. Med det sagt vill vi önska honom lycka till framöver och tacka för tiden i klubben, säger sportchef Torsten Yngveson till klubbens sajt.

”Bofors är en otrolig klubb”

Under säsongen 2025/2026 har Lennartsson noterats för 6 poäng (3+3) på 30 spelade matcher. 32-åringens kontrakt sträckte sig över den pågående säsongen, nu lämnar han istället under uppehållet.

– Det är riktigt tungt. Bofors är en otrolig klubb, men nu har jag kommit till en punkt där jag behöver se mig omkring för mitt eget bästa. Jag vill passa på att tacka alla ledare och spelare som varit en del av min tid i BIK. Men framför allt vill jag rikta ett stort tack till er supportrar som stöttat mig och laget under dessa år, säger Lennartsson till klubbens hemsida

Övergången kommer bli officiell inom kort och ansluter till Mora redan under veckan menar Expressen.



