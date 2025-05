Trotjänarens ovissa framtid – vill bli kvar: ”Sjukt revanschsugen”

Filip Windlert och AIK kom väldigt nära avancemang till SHL under den gångna säsongen.

Nu kan trotjänaren och lagkaptenen dock komma att lämna klubben då han sitter på ett utgående kontrakt.

— Jag skulle vilja fortsätta den resan som vi har påbörjat – haft en dröm länge om att spela upp AIK i SHL, säger Windlert till Hockeysverige.se.

Filip Windlert har ett utgående kontrakt men vill gärna bli kvar i AIK. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

AIK åkte på en tung förlust i Hockeyallsvenska finalen mot Djurgården. Stockholmsderbyt slutade till sist med 4-1 till matcher och AIK fick se rivalerna fira klivet upp till SHL. Sedan uttåget har klubben bara förlängt kontraktet med två spelare, samtidigt som flera andra sitter på ett utgående kontrakt.



En av dessa är trotjänaren Filip Windlert. Backen har varit lagkapten eller assisterande i AIK under de fem senaste säsongerna men kan nu komma att lämna klubben. Själv vill han dock gärna bli kvar.



— Jag har ju liksom spelat totalt nio säsonger i A-laget och en drös med säsonger som junior och pojkspelare också. Jag älskar AIK som förening och har varit här väldigt länge. Det har varit väldigt kul att få representera AIK under så lång tid. Nu blir man ju sugen på att ta nästa steg igen. Jag personligen har haft som mål och dröm att få vara med när AIK tar klivet tillbaka till SHL. Det är väl någonting jag drömmer om, säger Windlert till Hockeysverige.se.



AIK är ditt huvudspår då när det kommer till nästa säsong?

— Definitivt, jag trivs i AIK. Jag har varit lagkapten och varit en ledande spelare tycker jag både på och utanför isen i många år. Det är klart jag skulle vilja fortsätta den resan som vi har påbörjat nu. Jag har haft en dröm länge om att vara med och spela upp AIK i SHL och har varit en väldigt bidragande spelare i många år så det är klart att jag skulle vilja fortsätta med det.

Inget klart besked än

Windlert har spelat i AIK under majoriteten av sin karriär. Totalt har 32-åringen tolv säsonger i Stockholmsklubben, både som junior och i A-laget. Windlert har spelat några säsonger i andra klubbar, men efter en säsong i finska TPS har han spelat för AIK i fem raka säsonger. Nu kan den tiden dock komma till ett slut.



Själv har Windlert varit väldigt tydlig med vilket lag han vill spela för. Däremot är beslutet inte bara upp till honom. I nuläget är det fortfarande oklart ifall en förlängning är möjlig. Windlert bekräftar däremot att han har inlett en dialog med AIK:s sportchef Lars Johansson.



— Jag har pratat lite med Lasse. Det har väl inte kommit jättelångt än så länge, det ligger lite på isen än så länge. Så vi får väl vänta och se vad det blir där framöver helt enkelt. Just nu lutar det väl inte någonstans egentligen, känns det som, säger Windlert.



Har några andra klubbar visat ett intresse?

— Det är väl ingenting jag vill gå in på heller. AIK är väl huvudspåret just nu, så får vi se vad det blir där helt enkelt. Sen får vi ta det vid ett senare skede i sådana fall tänker jag.



Att spela utomlands någonting du har funderat på?

— Ja, men det är klart. Jag har varit i Finland ett år, det var kul att testa på det. Det är klart att det kan alltid vara aktuellt. Känns som att det gäller att ha ett öppet sinne när man är i den här branschen, man vet aldrig vad som händer framåt, det kan gå väldigt fort. Så att stänga en massa dörrar känns dumt helt enkelt.



Windlert menar att han även håller ett öppet sinne när det kommer till andra svenska klubbar i Hockeyallsvenskan eller SHL. AIK verkar däremot vara mest aktuell utifrån backens egna intresse.

AIK fick se Djurgården fira samtidigt som de blev tvungna att kliva av isen efter finalförlusten. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån.

”Blir bara hungrigare”

Utöver Windlerts långa tid i AIK finns det fler orsaker till att han vill vara kvar i klubben. En av dessa är den gångna säsongen. För både Windlert och AIK var det första gången på flera år som laget tagit sig till final och var nära avancemanget till SHL.



— Det var en rolig slutspelsresa där vi var underdogs hela vägen, men ändå slogs och krigade hela vägen till final. Det är närmare än vad man har kommit på många år att ta sig tillbaka till SHL. Det är väl skönt att AIK som förening tog steg i rätt riktning och kom närmare, säger Windlert och fortsätter.



— Nu blir man ju bara hungrigare på att göra det igen. Nu vill man bara börja om igen och börja bygga igen och förhoppningsvis komma ännu närmare nästa gång i sådana fall. Det kan fortfarande komma över en ibland, att vi torskade den och det känns lite tungt. Det är jävligt synd att vi inte lyckas ta det hela vägen.



Ni är revanschsugna efter den säsongen och avslutningen då?

– Ja, definitivt. Jag kan egentligen mest prata för mig själv, men sjukt revanschsugen när man har kommit så nära. Så blir man ju sugen på att få vara det laget som får fira och stå där med fansen efteråt och känna den glädjen och euforin. Det är klart det är dit man vill.



Windlert har ett tydligt mål och nu är det upp till AIK:s ledning att bestämma ifall trotjänaren ska vara en del av truppen nästa säsong. Han berättar själv att han har varit ledig sedan finalen men redan börjat bli rastlös. Windlert ska börja träna igen nästa vecka och förbereda sig inför nästa säsong. Vare sig det blir AIK eller en annan klubb, ser Windlert fram emot att dra igång igen.

Hockeysverige har sökt AIK:s Lars Johansson för en kommentar, utan framgång.