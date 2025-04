Kritiken mot SSK: ”Kan gapa bäst man vill”

TV4:s experter höll inte igen med kritiken mot Södertälje under onsdagen.

Detta när laget föll med hela 3–7 mot Djurgården efter 28 (!) utvisningsminuter i andra perioden.

– Det påminner mer om överfulla svenska fängelsen än en vanlig hockeymatch, säger Fredik Söderström i sändningen.

Fredrik Söderström och SSK-spelare i utvisningsbåset. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

– Håll inte på att filma här nere. Spela hårt men filma inte, jävla råttor.



Det var orden från Linus Klasen som hördes tydligt i TV4:s sändning av match ett mellan Djurgården och Södertälje – och som även satte tonen inför match två på Hovet.



2–0 från DIF blev 2–1 innan första paus och i den andra perioden brakade lagen ihop ordentligt.



Albin Carlson hade fått en klubba upp mot munnen och fick se blodet rinna ute i omklädningsrummet samtidigt som Marcus Krüger utökade till 3–1. Situationen hade uppstått nere i den ena zonen efter att Tyler Kelleher skickat iväg pucken och inom kort trappades stämningen upp. Plötsligt hade period två avslutats med 5–1 på tavlan till DIF och totalt 42 utvisningsminuter utdelade (14 till DIF och 28 till SSK).



I TV4 var sedan experterna kritiska till bortalagets uppträdande, som vid ett tillfälle såg till att sju SSK-spelare och sex DIF-spelare satt i utvisningsbåset.



– Den här höga klubban på Albin Carlsson och sen när Djurgården gör 3–1. Där någonstans börjar den här snöbollen att rulla. Där börjar Södertälje tappa sitt fokus och kommer inte in i den här matchen, utan tar mer utvisningar och mer utvisningar. På så sätt kan Djurgården äta sig in i matchen. Man har satt sig själv i skiten, säger Per Svartvadet innan Fredrik Söderström tar vid och förklarar att domarilskan dessutom var obefogad:

– Det är viktigt att förklara på den. Det är vad vi kallar för en ”follow through” som domarna har att förhålla sig till. Det vill säga, om man i en passnings- eller skottrörelse, vilket Kelleher gör där, träffar så bedöms inte det som en hög klubba.

”Kan gapa bäst man vill – korkade utvisningar”

Söderström fortsätter sedan om Södertäljes sätt att ge Djurgården chansen att kliva ifrån i sitt powerplay.



– Det är klart att en hel del av dem kommer i frustration. Man kan diskutera domslut, det älskar folk att göra, men det är frågan om ett odisciplinerat Södertälje. Det här har Bogren pratat om. Det finns en hel del utvisningar som sätter dem själva och laget i skiten. Har man då ett motstånd som ikväll är stekheta när det kommer till powerplay så blir det inte bättre av att dra på sig den typen av situationer och utvisningar. Här kan man gapa bäst man vill, men det är korkade utvisningar som man tar, säger experten.

– Jag förstår att det blir känslor, jag förstår att det blir hetta på isen, men man måste också förstå konsekvenserna av… nu pratar jag inte om när man står och tjafsar, utan på de utvisningarna man tveklöst kan undvika, fortsätter han.



Tidigt i den tredje perioden fick Nolan Stevens in 2–5 för SSK, men fyra minuter senare hade Filip Eriksson gjort sitt andra mål för dagen, nu till 6–2. Edvin Hammarlund gjorde sedan 7–2 innan Norbe satta dagens sista mål till 3–7.



När Södertäljes Marcus Eriksson fick frågan om disciplinen inför period tre lät det så här:



– Det vet jag inte (varför det blev så). Det kanske är någon billig utvisning, men det är klart det är tufft att spela tre mot fem. Det blir ett väldigt dåligt flyt i vårt spel överlag. Det förstör hela rytmen. Det måste vi hålla oss borta ifrån. Djurgården är bra i PP också, så ju mer vi sitter där borta desto mer mål får vi släppa in, säger Eriksson till TV4.