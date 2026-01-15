Fyra utvisningar på sex minuter gav ilska på läktaren, isen och i båset. Efter 2–5 mot Karlskoga kritiserar nu VIK-kaptenen Konstantin Komarek BIK Karlskoga.

– Minst två av utvisningarna är absolut inga utvisningar, som de gör mål på, säger han till VLT.

Konstantin Komarek kritiserar BIK Karlskoga. Foto: Bildbyrån/Simon Hastegård (montage).

Konstantin Komarek, med fler, var rejält missnöjda under onsdagens möte med BIK Karlskoga.

Västerås hade tagit med sig 1–1 in i den andra perioden, men blev där utvisade vid hela fyra tillfällen och föll ifrån till 1–3 efter två mål i numerärt underläge. Matchen slutade 2–5 och en av de som fick spendera tid i utvisningsbåset i kapten Komarek, visade sin frustration.

I VLT kritiserar 33-åringen nu Karlskoga för deras ”filmningar”.

– Det är klart att det är jävligt trist. Speciellt när jag tycker att det blir filmningar. Det finns någon slags ärokod, tycker jag, i det beteendet. Det blir jävligt trist när det på ett sätt blir matchavgörande också. Sen har vi målchanser, vi ska inte säga att det bara är därför vi torskade. Men det är ändå en grej som svider och känns trist när jag tycker att fem mot fem över stora delar gör en rätt bra match, säger han till tidningen efter förlusten.

Komarek: ”Absolut inga utvisningar”

Frölundas Christian Folin uppmärksammades i december efter att han satt ner foten i SHL mot att just filmningar blivit vanligare. Nu är det Komarek som istället är tydlig i andradivisionen.

– Framför allt när man kanske kastar sig lite, förstärker situationen. Det är väl det jag reagerar på. Tar domaren en felaktig utvisning och motståndaren liksom inte kastar sig, då kan man inte säga så mycket. Domaren gör också fel ibland. Men förstärker man försöker man lura domaren, och det gillar jag inte, säger han till VLT.

– Det är ändå en helt okej match fem mot fem. Sen åker vi på utvisningar, minst två av utvisningarna är absolut inga utvisningar, som de gör mål på, summerar han kring matchen.

Source: Konstantin Komarek @ Elite Prospects



