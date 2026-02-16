Västerås IK har hittat formen.

Krisklubben har nu vunnit tre raka matcher och lämnar kvalstrecket för tillfället.

På måndagen besegrades Östersund med 5–1 – efter fem drömminuter.

Carl Jakobsson blev en av målskyttarna i Östersund. Foto: Johan Axelsson / BILDBYRÅN

Västerås IK skulle ta ett omtag med Peter Andersson. Men den ekonomiskt pressade klubben fick inget lyft och Peter Andersson lämnade klubben förra månaden.

Under Johan Gustafssons och Lars Ivarssons ledning kom ingen omedelbar effekt, mer än segern i första matchen mot Södertälje. Efter att ha förlorat tre matcher i följd därefter har man nu radat upp tre raka segrar. Först i storsegern mot Karlskoga med 5–1, innan Troja besegrades med uddamålet.

I första omgången efter det tio dagar långa uppehållet, skulle Västerås få en drömstart uppe i Östersund. Mellan den fjärde och nionde minuten gjorde Västerås mål tre gånger om.

Höll undan efter drömstarten

Först blev det en drömdebut för David Madsen, då den danske landslagsforwarden gav laget ledningen efter 3.40. Kim Rosdahl fyllde på 20 sekunder senare, innan Carl Jakobsson gav laget en tremålsfördel efter 8.55.

Mål från tre viktiga pjäser – och en drömstart för Västerås. Sedan höll Västerås tätt i resten av period ett och två. I slutperioden lyckades man till och med fylla på till hela 5–0. Men Östersund lyckades till slut reducera till 1–5.

Med segern kliver man upp ovanför kvalstrecket. Vimmerby förlorade med stora siffror i Kalmar, medan Troja-Ljungby som nästan är avhängt tog en stark seger mot Södertälje SK. Samtidigt förlorade alltså Östersund för fjärde matchen i rad, vilket innebär att laget nu är på samma poäng som elvan Almtuna som skrällde mot MoDo.

Ska man säkra en plats i play-in till slutspelet behöver Östersund börja vinna igen. För på måndagen trillade man ned till elfteplatsen vilket innebär tidig semester.