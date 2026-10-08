Klart: SHL-meriterade centern till Modo

Linus Nässén är enligt uppgifter klar för Modo. Foto: Bildbyrån/montage

MoDo Hockey har haft en svajig start på säsongen i Hockeyallsvenskan. Igår kom en svidande förlust hemma mot Södertälje SK med 4-1 , där lagkaptenen Emil Larsson var allt annat än glad över lagets insats.

Modo har dessutom haft skadeproblem på nyckelspelare där Troy Bourke gjorde comeback igår. För Måns Carlsson, som drabbats av en oberäknelig tarmsjukdom, är däremot framtiden oviss.

Modo värvar Linus Nässén

Nu väljer Modo att agera på transfermarknaden. Klubben är överens med den tidigare Frölunda HC-centern Linus Nässén om ett kontrakt.

Nässén inledde försäsongen på ett korttidskontrakt med Frölunda, men fick inte förlängt med göteborgarna. Något som Modo nu alltså tar ta till vara på.

-- En bra lösning för båda parter, säger sportchefen Henrik Gradin till klubbens hemsida.

Nässén spenderade den senaste säsongen i finska TPS, där det totalt blev tre poäng på 17 matcher. Innan det gjorde den Hönö-sonen Nässén fem säsonger för Frölunda i SHL.