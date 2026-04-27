Förstemålvakten lämnar – efter finalförlusten

Lars Volden lämnar Bik Karlskoga efter två raka säsonger i föreningen.

Efter 4-0-förlusten i finalserien och ett missat SHL-avancemang står det nu klart att Lars Volden lämnar Bik Karlskoga.

Beskedet innebär att målvaktens tid i klubben är över. Volden anslöt till klubben till säsongen 2021/2022. Efter två säsonger flyttade han till Österrike och testade på spel i Graz99ers. Till säsongen 2024/2025 gjorde 33-åringen återkomst i Karlskoga, men efter ytterligare två nya säsonger lämnar han klubben igen.

”Vi är mycket tacksamma för Lars insatser under hans fyra år hos oss och önskar honom all lycka framöver”, säger Bik:s sportchef Torsten Yngveson till lagets sociala medier.

Under den gångna säsongen gjorde Volden 22 matcher och landade på 91.6 i räddningsprocent. Totalt gjorde norrmannen 107 matcher under sina fyra säsonger i Bik Karlskoga.