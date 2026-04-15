Pontus Eltonius lämnar Vimmerby HC, det meddelar klubben.

Samtidigt ryktas målvakten till seriekonkurrenten Nybro Vikings.

Foto: David Wreland / Bildbyrån

I måndags stod det klart att Vimmerbys målvakt Robin Christoffersson inte längre kommer vara en del av laget, nu kommer ytterligare ett avsked. Pontus Eltonius lämnar klubben.

– Tack, Pontus, för tiden med oss i Vimmerby Hockey. Tack för din målmedvetenhet som inspirerat alla runt dig att göra bättre och vilja mer för varandra. Det är den effekten som drivna spelare med tigerhjärtat på rätta stället kan skapa bara av att vara den dom är, och det vet vi att varje lag du ansluter till kommer att få ta del av, skriver klubben.

Vart Eltonius tar vägen är ännu inte bekräftat, däremot har Expressen tidigare uppgett att han kan komma att göra en återkomst i Nybro Vikings. Senast 28-åringen spelade för Nybro var under säsongen 2022/2023, men då i Hockeyettan. Enligt uppgifterna ska parterna ha en muntlig överenskommelse med varandra.

Målvakten gjorde 36 matcher i Vimmerby där han slutade med 90.7 i räddningsprocent.

Source: Pontus Eltonius @ Elite Prospects