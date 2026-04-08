Isak Salqvist är klar för Mora

Foto: Pär Olert / Bildbyrån

Under säsongen 2025/2026 tillhörde 25-åringen Troja-Ljungby. På 47 framträdanden stod forwarden noterad för 20 poäng (7+13). Troja-Ljungby var länge ett jumbolag i Hockeyallsvenskan och tvingades till ett negativt kval, där man gick förlorande ur striden mot Västerås.

Trots uttåget med Smålandslaget blir Salqvist kvar i Hockeyallsvenskan. Nu är han klar för Mora, det bekräftar klubben på sin hemsida.

25-åringen har bra med erfarenhet från ligan. Under tidigare säsonger har han spelat i Hockeyallsvenskan för AIK, Västervik och nu senast Troja-Ljungby. Totalt har Salqvist gjort 193 matcher i serien. Nu fortsätter resan i Dalarna.

Salqvist nya klubb beskriver honom som en snabb och spelskicklig spelare som kan spela som både center och forward.

Nu är parterna överens och skriver ett ettårskontrakt med start den 1 maj.

Source: Isak Salqvist @ Elite Prospects