Uppgifter: Örebro ville ha Blomqvist

Anton Blomqvist kunde ha hamnar i Örebro enligt uppgifter. Foto: Bildbyrån

Niklas Eriksson har lämnat Örebro och tagit över HV71 inför den kommande säsongen. Faktum är att det kunde blivit en "trejd" mellan Örebro och HV. För i podden Nedsläpp Örebro avslöjar silly-journalisten Johan Svensson att Örebro ville ha Jönköping-klubbens tidigare huvudtränare Anton Blomqvist som assisterande med ansvarig för backarna vid sidan av Filander.

– Anton Blomqvist var på tapeten som assisterande tränare före Hallberg men han tackade nej till det uppdraget, säger Johan Svensson i podden.

– Det kan ju bero på att han ser sig som huvudtränare och inte assisterande tränare, det vet inte jag. Men han var förstahandsalternativet som assisterande tränare.

Istället för alltså valet på Fredrik Hallberg som fick lämna huvudtränar-uppdraget i AIK i januari. Anton Blomqvist har ännu inget nytt uppdrag som tränare och det återstår att se om skåningen landar ett nytt uppdrag eller ej till den kommande säsongen.