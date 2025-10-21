Niklas Folin är petad av Västerås och har då kopplats ihop med en återkomst till MoDo.

Nu svarar både Folin och VIK:s sportchef Niklas Johansson på ryktet.

– Det är ingenting vi tittar på just nu, säger Johansson till Vestmanlands Läns Tidning.

Niklas Folin ryktas kunna återvända till MoDo Hockey. Foto: Bildbyrån (Montage)

När Västerås ställdes mot MoDo Hockey hemma i början av oktober fick 31-årige backen Niklas Folin begränsad med istid efter att ha varit ordinarie i VIK dessförinnan. Sedan mötet med MoDo har Folin sedan inte fått spela alls för Västerås utan i stället varit utanför laget i fyra raka matcher.

Folin, som var assisterande kapten för VIK förra säsongen, har inte tagit plats i Västerås laguppställning sedan Emil Stadin och Karl Annborn anslöt till truppen. Även 18-årige Viktor Pennerborn är före Folin i hierarkin.

– Det är åtta som är bättre. Det är bara att träna varje dag och försöka göra det bättre. Det går snabbt i hockey, helt plötsligt kommer chansen, säger säger Niklas Folin till Vestmanlands Läns Tidning under tisdagen.

Niklas Folin svarar om MoDo-ryktet

Att Niklas Folin är utanför laget i Västerås har lett till spekulationer om att backen kan lämna. I helgen kom sedan uppgifter om att MoDo är intresserade av Folin. Till Örnsköldsviks Allehanda sade MoDo-sportchefen Henrik Gradin att Folin ”är på tapeten” i lagets jakt efter backvärvning.

Göteborgaren är själv fåordig om MoDo-ryktet.

– Jag är Västeråsspelare, och jag ska göra mitt bästa varje dag här för att ta tillbaka min plats, säger Niklas Folin.

Niklas Folin spelade i MoDo Hockey mellan 2021 och 2024. Han var då med och spelade upp MoDo till SHL 2023 och följde med klubben upp till toppligan. 2024 lämnade han sedan MoDo efter att inte ha blivit erbjuden ett nytt kontrakt och därefter flyttade Folin till Västerås.

Enligt Västerås sportchef Niklas Johansson är det i nuläget inte aktuellt att släppa Niklas Folin. Han svarar samtidigt om backens situation i laget.

– Det är en konkurrenssituation och för tillfället spelar han inte. Det är mer upp till honom själv om han vill spela, och till Peter att ta ut honom. Det är något vi inte haft tidigare, att det är konkurrens om platserna, så det är väl egentligen något positivt, sen är det så klart olyckligt för den spelaren som hamnar där, säger Johansson till VLT.

Niklas Folin har spelat 241 matcher i HockeyAllsvenskan och 44 SHL-matcher i sin karriär. Förutom MoDo och Västerås har han även spelat för Västervik och Vita Hästen. Som junior spelade även han i Frölundas organisation.

Source: Niklas Folin @ Elite Prospects