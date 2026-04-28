Karlskoga tappar trion – efter intresset

Karlskoga fortsätter att tacka av spelare efter finalförlusten. Näst på tur är Barkemo, Eklind och Viitala.

Fransén, Rockwood, Vold Engebråten och Andre Edvardsen var först ut i helgen. Detta strax inan Jonas Holmström presenterades som ny huvudtränare. Nu har Karlskoga gett besked kring ytterligare tre spelare som var med på resan mot den allsvenska finalen.

Det handlar om avsked för Tim Barkemo, Oliver Eklind och Leevi Viitala.

För den förstnämnde av dessa kommer beskedet inte särskilt överraskande. Detta då 21-åringens imponerande backspel skapat intresse i SHL, och, enligt Expressen, gett en flytt till Timrå. När det gäller Eklind har det även rapporterats om intresse från andra klubbar. Där handlar det dock om Tjeckien och Slovakien för prestigevärvningen från SHL. Utifrån kvällstidningens tidigare rapporter kan det helt enkelt handla om en pengafråga för Bofors-klubben.

När det gäller 24-årige Leevi Viitala är läget mer ovisst efter att han fått en mindre och mindre roll under slutspelet.

– Vi vill rikta ett stort tack för deras arbete och engagemang hos oss, och önskar dem all framgång i framtiden, säger sportchefen Torsten Yngveson.

