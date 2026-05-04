De får lämna Tre Kronor
Axel Andersson, Theodor Niederbach och Marcus Sylvegård får lämna Tre Kronor inför Beijer Hockey Games. I övrigt är truppen intakt med ett par tillskott från Nordamerika.
Sverige har haft en fin säsong i Euro Hockey Tour och vann nyligen Fortuna Hockey Games. Det mycket tack vare juniorernas starka prestationer där inte minst Ivar Stenberg, Viggo Björck och Love Härenstam visade framfötterna. Nu får samtliga JVM-guldhjältar också vara kvar i A-landslaget ett tag till. Under måndagen tog Sam Hallam nämligen ut truppen till Beijer Hockey Games.
Då är det tre spelare som har gallrats bort gentemot den senaste turneringen.
Det handlar om Axel Andersson, Theodor Niederbach och Marcus Sylvegård. Trion kommer därmed inte att spela VM och får nu istället ladda om till nästa säsong. Arvid Söderblom, Oliver Ekman-Larsson, Albert Johansson, Emil Heineman och Simon Holmström har adderats till truppen från Nordamerika samtidigt som Jacob de la Rose och Rasmus Asplund ansluter efter en avslutad säsong i Schweiz.
Nu siktar vi på att fortsätta sätta grunderna inför VM och förhoppningsvis göra bra resultat inför hemmapubliken i Ängelholm, säger Sam Hallam i ett pressmeddelande.
Tre Kronor i Beijer Hockey Games
Målvakter
40 Arvid Söderblom, Chicago Blackhawks
45 Magnus Hellberg, Djurgårdens IF
73 Love Härenstam, Södertälje SK
Backar
4 Jacob Larsson, SC Rapperswil-Jona Lakers
14 Robert Hägg, Brynäs IF
23 Oliver Ekman-Larsson, Toronto Maple Leafs
26 Erik Brännström, Lausanne HC
34 Albert Johansson, Detroit Red Wings
72 Tim Heed, HC Ambri-Piotta
78 Sascha Boumedienne, Boston University
94 Joel Persson, Växjö Lakers HC
Forwards
6 Isac Hedqvist, Luleå HF
9 Linus Karlsson, Vancouver Canucks
10 Simon Holmström, New York Islanders
15 Jack Berglund, Färjestad BK
16 Anton Frondell, Chicago Blackhawks
20 André Petersson, SCL Tigers
21 Nils Höglander, Vancouver Canucks
33 Jakob Silfverberg, Brynäs IF
41 Ivar Stenberg, Frölunda HC
42 Karl Henriksson, Växjö Lakers HC
51 Emil Heineman, New York Islanders
61 Viggo Björck, Djurgårdens IF
74 Rasmus Asplund, HC Davos
92 Liam Öhgren, Vancouver Canucks
95 Jacob de la Rose, HC Fribourg-Gottéron
Den här artikeln handlar om: