De får lämna Tre Kronor

Axel Andersson, Theodor Niederbach och Marcus Sylvegård får lämna Tre Kronor inför Beijer Hockey Games. I övrigt är truppen intakt med ett par tillskott från Nordamerika.

Sam Hallam gallrar bort tre spelare ur Tre Kronor inför Beijer Hockey Games.

Foto. Bildbyrån.

Sverige har haft en fin säsong i Euro Hockey Tour och vann nyligen Fortuna Hockey Games. Det mycket tack vare juniorernas starka prestationer där inte minst Ivar Stenberg, Viggo Björck och Love Härenstam visade framfötterna. Nu får samtliga JVM-guldhjältar också vara kvar i A-landslaget ett tag till. Under måndagen tog Sam Hallam nämligen ut truppen till Beijer Hockey Games.

Då är det tre spelare som har gallrats bort gentemot den senaste turneringen.

Det handlar om Axel Andersson, Theodor Niederbach och Marcus Sylvegård. Trion kommer därmed inte att spela VM och får nu istället ladda om till nästa säsong. Arvid Söderblom, Oliver Ekman-Larsson, Albert Johansson, Emil Heineman och Simon Holmström har adderats till truppen från Nordamerika samtidigt som Jacob de la Rose och Rasmus Asplund ansluter efter en avslutad säsong i Schweiz.

Nu siktar vi på att fortsätta sätta grunderna inför VM och förhoppningsvis göra bra resultat inför hemmapubliken i Ängelholm, säger Sam Hallam i ett pressmeddelande.

Tre Kronor i Beijer Hockey Games

Målvakter

40 Arvid Söderblom, Chicago Blackhawks

45 Magnus Hellberg, Djurgårdens IF

73 Love Härenstam, Södertälje SK

Backar

4 Jacob Larsson, SC Rapperswil-Jona Lakers

14 Robert Hägg, Brynäs IF

23 Oliver Ekman-Larsson, Toronto Maple Leafs

26 Erik Brännström, Lausanne HC

34 Albert Johansson, Detroit Red Wings

72 Tim Heed, HC Ambri-Piotta

78 Sascha Boumedienne, Boston University

94 Joel Persson, Växjö Lakers HC

Forwards

6 Isac Hedqvist, Luleå HF

9 Linus Karlsson, Vancouver Canucks

10 Simon Holmström, New York Islanders

15 Jack Berglund, Färjestad BK

16 Anton Frondell, Chicago Blackhawks

20 André Petersson, SCL Tigers

21 Nils Höglander, Vancouver Canucks

33 Jakob Silfverberg, Brynäs IF

41 Ivar Stenberg, Frölunda HC

42 Karl Henriksson, Växjö Lakers HC

51 Emil Heineman, New York Islanders

61 Viggo Björck, Djurgårdens IF

74 Rasmus Asplund, HC Davos

92 Liam Öhgren, Vancouver Canucks

95 Jacob de la Rose, HC Fribourg-Gottéron