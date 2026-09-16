Staios blir kvar i Leksand – för nu

Nathan Staios blir kvar i Leksand ett tag till.

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Innan försäsongen som just avslutats hade Nathan Staios inte spelat hockey sedan i mars 2025. Det är också därför som den tidigare korsbandsskadade backen endast haft ett tryout-kontrakt fram till premiären i Hockeyallsvenskan.

Nu, med två dagar kvar till nedsläpp, kommer Leksands IF med en uppdatering kring Staios status.

Den nedflyttade klubben från Dalarna meddelar att man förlänger med 25-åringen, men även nu handlar det om ett tryout-kontrakt. Denna gång har man fram till början av november innan ett nytt beslut behöver tas av sportchef Jesper Ollas, med fler.

– Det här är en bra lösning för alla parter. Nathan vill gärna vara kvar hos oss och vi vill fortsätta se honom i vår miljö och få möjlighet att utvärdera vad han kan prestera när tävlingsmatcherna i serien drar igång, säger Ollas på lagets sajt under onsdagen.

Vimmerby plockade in Nathan Staios i februari 2025, men sex matcher senare satt han vid sidlinjen med en lång period av rehabilitering framför sig. I Leksand har han dock imponerat under försäsongen, likt pappa Steve Staios med över 1000 matcher i NHL.