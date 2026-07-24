Har inte opererats - trots skadan: "Skitsäsong"

Elias Ekström jagar revanch under 2026/27.

Till 2025/26 bytte Elias Ekström Örebro Hockey mot BIK Karlskoga och Hockeyallsvenskan. Men den 24-årige forwarden hann endast göra 16 framträdanden innan en skada satte stopp. Nu, till år två, har det blivit dags för revansch.

Även om Ekström inte vill precisera exakt vad det handlar om för skada berättar han nu om läget för Nerikes Allehanda.

– Det började väl egentligen redan under sommaren. Sedan blev det bara mer och mer. Det blev lite för mycket helt enkelt. Det kom till en gräns, säger Ekström till tidningen och fortsätter om hur säsongen var.

– Fy fan, det har ju varit jäkligt tråkigt. Speciellt när det gick så bra för oss som lag. Det hade ju varit kul att få vara med på det. Jävligt surt att sitta bredvid.

Har inte opererats: "Under kontroll"

Senaste matchen Elias Ekström gjorde var 19 november. En hemmaseger i Nobelhallen, mot MoDo. Dock har Hällefors-killen inte genomgått någon operation, utan fokuserat på rehab för att vara redo till 2026/27.

– Läget är väl att under kontroll, skulle jag säga. Men det var en jävla skitsäsong. Förhoppningsvis är man väl på direkt här och kör för fullt, sedan får vi se, säger han till NA.

Ekströms kontrakt med BIK Karlskoga går också ut efter den kommande säsongen. Något som gör att forwarden säkerligen vill visa upp sig ännu mer för att göra sig ett namn i ligan. Tidigare har det nämligen endast varit lån från SHL.