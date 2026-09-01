Bryter kontraktet – uppges gå till konkurrent

Karl Sterner lämnar Södertälje, bara veckor innan premiären.

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Den 18 september är det nedsläpp för HockeyAllsvenskan 2026/27 och premiäromgången är alltså bara cirka två och en halv vecka bort.

Med premiären runt hörnet meddelar dock Södertälje SK nu att man går skilda vägar med en av sina spelare inför säsongsstarten. Det handlar om 20-årige Karl Sterner där parterna har kommit överens om att bryta kontraktet och Sterner lämnar klubben med omedelbar verkan.

"Vi tackar Karl för hans tid i Södertälje och önskar honom stort lycka till i den fortsatta karriären", skriver SSK i ett uttalande.

Karl Sterner värvades till Södertälje från Frölunda förra säsongen och han noterades för tio poäng på 38 matcher i SSK-tröjan i fjol. Under slutet av säsongen blev Sterner utlånad till allsvenska konkurrenten Nybro Vikings där han noterades för ett mål på nio matcher.

Karl Sterner uppges vara klar för Almtuna IS

I juli kom Expressen med uppgifter som gjorde gällande att Karl Sterner var nära spel i Mora IK inför den kommande säsongen. Övergången verkar dock inte bli av utan i stället är kopplas Sterner nu ihop med en annan allsvensk klubb. Det är återigen Expressen som uppger att 20-åringen ska vara klar för Almtuna inför säsongen 2026/27.

Karl Sterner har Grästorps IK som moderklubb men flyttade till Frölunda i tonåren där han sedan öste in poäng för klubbens juniorlag. Säsongen 2024/25 gjorde Sterner hela 52 poäng på 42 matcher i J20 Nationell innan flytten till Södertälje. I fjol noterades han alltså för 4+7 på 43 matcher i HockeyAllsvenskan.

På meritlistan har Sterner ett VM-brons med Småkronorna från U18-VM 2024.