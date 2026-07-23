Profilens tuffa avsked: "Inte ens erbjuden något"

Kalle Johansson får lämna sitt Östersund.

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Redan i slutet på april öppnade Alexander Anderberg upp om hur varit beredd att gå ner i lön för stanna i Östersunds IK. Därefter har han, liksom lagkamraten och grundbulten Kalle Johansson, fått söka sig vidare till nya utmaningar.

Nu, med lite distans till det hela, berättar även den tidigare ÖIK-kaptenen om det oönskade avskedet i hemstaden.

– Just nu så är det ändå lugnt. Det är klart att det var tufft där och då i och med hjärtat för klubben och att jag är från stan. Det ska jag inte sticka under stolen med, att det var tufft. Framförallt att inte ens blev erbjuden någonting, att inte ha något förslag att ta ställning till, säger 33-åringen när hockeysverige.se når honom.

Att Östersund skulle välja denna väg, med att rensa i lagets kärna, var inte något väntat för Johansson.

– Nej, inte från min sida i alla fall, absolut inte. Så ja, det kom oväntat för mig, säger han om beskedet han själv fick mot slutet av april.

Vad tänker du kring att ÖIK väljer att gå den här vägen?

– Det är inte jag som bestämmer det. Det är Rasmus Aro (sportchef) och Mikael Holmqvists (tränare) beslut. De gör det de tror är rätt, och det är så det funkar i den här branschen. Det är inget konstigt så, utan man vet ju att vad som helst kan hända.

"Det har varit väldigt mycket upp och ner"

Kalle Johansson tog några av sina första skidskoskär, som junior, i en ÖIK-tröja och har också vänt hem både en och två gånger. 2013 hände det för första gången, när klubben var i Hockeyettan, och 2022 klev han in igen. Då för att etablera Östersund i Hockeyallsvenskan.

– Det har varit väldigt mycket upp och ner, skulle jag säga, säger Johansson när han summerar dessa senaste fyra år.

– Vi var lite för ojämna, skulle jag säga. Alldeles för ojämna. Vi hade lite för låg lägstanivå. Sen när vi väl var bra så var nivån bra, och i fjol tycker jag någonstans att vi höjde lägstanivån också. Det var det som gjorde att det gick bättre i fjol. Det var surt att vi inte tog en play-in plats, för det tycker jag att vi skulle vilja ha gjort, fortsätter han.

Den egna utdelningen från backplats har gått ner år för år, men Johansson menar att han känner sig fräsch.

– Det känns bra i kroppen och jag har kunnat träna på bra nu. Jag tycker fortfarande att jag håller en bra allsvensk nivå, säger han och tillägger om vad han vill hitta tillbaka till härnäst.

– Sen vill jag såklart bevisa för mig själv att jag är bättre än vad jag tycker att jag har varit, i alla fall under de tre senaste säsongerna.

Inga 'hard feelings': "Bara att acceptera"

Även om avskedet kom oönskat för den tidigare kaptenen menar han att det inte är något ont blod.

– Det är klart att det var väldigt tufft där och då och ett tag framöver. Sen är det bara att acceptera det. Det är så det funkar, att man byts ut. Men just nu har jag gått vidare och det är inga "hard feelings".

Du har kommit tillbaka tidigare. Känns det annorlunda nu eller bär alla vägar fortfarande tillbaka?

– Man vet aldrig vad som händer, men förut när jag har lämnat så har det varit för en högre serie. Det är klart att det är lite mer speciellt nu, med känslan att inte få vara kvar, för förut har jag fått vara det. Det är klart att det blir en annan känsla så, avslutar Kalle Johansson.