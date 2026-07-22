Svarar på ryktet: "Inte helt klart än"

Kalle Johansson lämnar sitt Östersund.

Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån.

Visby/Roma ser ut att samla på sig en hel del rutin inför sin debutsäsong i Hockeyallsvenskan. Åtminstone om man ska tro rapporterna som kommit från Expressen under sommaren.

Nu, efter Gotlandsklubbens värvning av Eric Norin, ger Kalle Johansson svar på uppgifterna om hans nästa steg.

– Jag tänker väl inte så mycket mer än att det är nära att det blir någonting klart. Sen om det är Visby/Roma, det är inte helt klart än. Det dyker väl upp här i dagarna, vad det blir. Men jag är sjukt taggad och inspirerad. Jag har en stor revanschlust inför nästa säsong. Så mycket kan jag säga, säger 33-åringen till hockeysverige.se.

Backen har fått lämna sitt Östersunds IK efter en fyra års lång sejour där han både varit kapten och assisterande kapten.

– Det är framförallt att jag vill vara en viktig spelare för laget som är bra över hela banan, kan spela både offensivt och defensivt. Men också att vara lite av en ledare i ett lag och ta ansvar både på och utanför, säger Johansson om vad han vill visa upp oavsett vad nästa klubb blir.

– Sen vill jag såklart bevisa för mig själv att jag är bättre än vad jag tycker att jag har varit, i alla fall under de tre senaste säsongerna, fortsätter han.

Kalle Johansson om nästa steg

Backen har nu nått nio säsonger i Hockeyallsvenskan med 437 framträdanden, slutspel inräknat. Fler ser det dock ut att bli den här sidan av 30-strecket.

– Det vet jag faktiskt inte, jag har ingen aning, säger Kalle Johansson om han har tankar kring hur många fler det kan bli.

– Det finns inget roligare än att få vara med i ett lag och sträva mot någonting. Det är det absolut roligaste och bästa jag vet. Så länge kroppen känns bra så kommer jag nog vilja spela så länge som möjligt, avslutar han.

En intervju med Kalle Johansson om avskedet i Östersunds IK kommer på hockeysverige.se.