Håller tillbaka tårarna – efter frågan

Allt pekar på att tiden i Kalmar är över för Viktor Tuurala. Inte minst efter fredagens uttåg då tränaren stod med tårar i ögonen.

– Det blir klart, och kommuniceras, om ett par dagar tror jag, svarar han sedan i TV4 om framtiden.

Viktor Tuurala ser ut att lämna Kalmar för AIK. Foto: TV4 (skärmdump).

När Viktor Tuurala kom till Kalmar 2021 hade klubben börjat etablera sig som en utmanare i Hockeyettan. Nu, efter en resa till en andraplats i Hockeyallsvenskan, är hans tid i klubben över. Åtminstone är det vad allt pekar på efter fredagens förlust i sjunde kvartsfinalmötet med Södertälje.

När tränaren ställde sig i TV4 för att summera och svara kring sin framtid fylldes ögonen av tårar. En lång paus följde innan 37 åringen svarade:

– Det blir klart, och kommuniceras, om ett par dagar tror jag.

Det sjunde och avgörande mötet i sig fick även ett snöpligt slut då målvakten Jacob Crespin tappat in 0–1 med tre minuter kvar. Ett grymt slut efter tränarens hyllade jobb under de senaste fem säsongerna.

– Jag brukar säga att jag kanske inte är så jättebra på jättemånga saker. Men någonting som jag tycker jag är bra på är att vara konsekvent och att våga prova nya idéer. Att våga tro på någonting fullt ut.

Det är det jag har velat implementera, säger han om sin egna coach-stil.

– Det är någonting som jag ändå kan tycka att vi har gjort på ett bra sätt här tillsammans. Men den största påverkan handlar om allt det här utanför. Om man kollar på Kalmar som hockeystad idag kontra fem år sedan. Det är det som är den häftiga delen av det.

Stockholmaren med ett förflutet i Väsby har uppgets vara klar för AIK, som även de blev utslagna i kvartsfinal. Enligt Expressens senaste uppgifter har Tuurala skrivit på ett tvåårskontrakt i ”Gnaget”.